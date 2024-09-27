"Паляниця" по-британски: Великобритания работает на крылатой ракетой Brakestop

Речь идет о создании дешевого образца класса "земля-земля" стоимостью 400 000 фунтов стерлингов. Планируется, что ракета будет иметь дальность поражения до 500 км, при этом иметь способность действовать в сложных условиях РЭБ.

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Минобороны Великобритании обнародовало тендер на создание новой ударной системы — тяжелой дальнобойной ракеты одностороннего действия (OWE), которая может быть запущена с мобильной платформы и поражать цели на расстоянии более 500 км. Проект под названием Brakestop станет ответом на современные вызовы в условиях высокой угрозы на поле боя, сообщает UK Defence Journal.

Речь идет о создании дешевого образца класса "земля-земля", доступного до массового производства, который в некоторых аспектах, по мнению аналитиков Defense Express, напоминают аналогичную украинскую разработку "Паляниця". По предварительным данным, одна ракета обойдется в 400 000 фунтов стерлингов.

"Мы стремимся создать систему, способную действовать в самых сложных боевых условиях, где традиционные навигационные и управляемые системы могут быть выведены из строя. Проект Brakestop призван обеспечить возможность нанесения ударов с высокой точностью, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия", — пояснили в британском Минобороны.

Заявленные характеристики системы Brakestop

Дальность действия системы должна превышать 500 км, что позволит поражать цели на больших расстояниях, не входя в зону действия ПВО противника. При этом скорость полета предполагается около 600 км/ч — это сделает систему быстрой и эффективной для задач оперативного реагирования.

Кроме того при разработке будет уделено внимание низкой многоспектральной сигнатуре с целью затруднить ее обнаружение вражескими средствами.

Система рассчитана на полезную нагрузку от 200 до 300 кг, что эквивалентно бомбе Mk 82, одной из наиболее распространенных в арсенале современной авиации.

Brakestop должна быть устойчивой к радиоэлектронной борьбе, спуфингу и функционировать в условиях отсутствия GPS. Она сможет наносить удары как по баллистической, так и по низкоуровневой траектории, в зависимости от типа решаемых задач.

Что касается производственных требований, то британское ведомство планирует выйти на производство 20 единиц данного вида вооружения в месяц. В серию Brakestop должна пойти уже до сентября 2025 года. Таким образом британцы намерены производить 240 ракет данного типа в год.

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