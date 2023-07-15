"Придется заплатить": сестра Ким Чен Ына осудила реакцию ООН на пуски баллистических ракет КНДР

Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея будет строить "самую мощную" систему ядерного сдерживания до тех пор, пока США не откажутся от "враждебной" политики в отношении Пхеньяна.

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Сестра руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына раскритиковала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) за их собрание, посвященной запуску межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap 14 июля.

Ким Е Чжон назвала заседание ООН "несправедливым и предвзятым" шагом. По ее словам, запуск баллистической ракеты является частью права ее страны на самооборону в ответ на "враждебную" политику Вашингтона.

"Ни у кого нет оснований клеветать на запуск КНДР межконтинентальных баллистических ракет нового типа", — заявила Ким Е Чжон.

Сестра Ким Чен Ына также утверждает, что Северная Корея будет создавать "самую мощную" систему ядерного сдерживания до тех пор, пока США не прекратят "враждебную" политику.

"Цена, которую США придется заплатить за свои действия против КНДР, никогда не будет низкой, и я не скрываю, что США ждут очень неудачные вещи", — заключила Ким Е Чжон.

Напомним, что 11 июля сестра Ким Чен Ына предупредила США о "шокирующих" последствиях их разведывательной деятельности. Она утверждает, что военные самолеты Пхеньяна отогнали американский самолет-разведчик, пролетавший над близлежащими водами.

Ранее, 10 июля, Северная Корея осудила намерение США отправить стратегическую атомную подводную лодку в Южную Корею. В КНДР предупредили, что это "может вызвать худший кризис ядерного конфликта на практике".