"Доведеться заплатити": сестра Кім Чен Ина засудила реакцію ООН на пуски балістичних ракет КНДР

Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея будуватиме "найпотужнішу" систему ядерного стримування доти, доки США не відмовляться від "ворожої" політики щодо Пхеньяна.

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Сестра керівника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина розкритикувала Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) за їхні збори, присвячені запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР. Про це пише південнокорейське видання Yonhap 14 липня.

Кім Йо Чжон назвала засідання ООН "несправедливим і упередженим" кроком. За її словами, запуск балістичної ракети є частиною права її країни на самооборону у відповідь на "ворожу" політику Вашингтона.

"Ні в кого немає підстав оббріхувати запуск КНДР міжконтинентальних балістичних ракет нового типу", — заявила Кім Йо Чжон.

Сестра Кім Чен Ина також стверджує, що Північна Корея створюватиме "найпотужнішу" систему ядерного стримування доти, доки США не припинять "ворожу" політику.

"Ціна, яку США доведеться заплатити за свої дії проти КНДР, ніколи не буде низькою, і я не приховую, що на США чекають дуже невдалі речі", — підсумувала Кім Йо Чжон.

Нагадаємо, що 11 липня сестра Кім Чен Ина попередила США про "шокуючі" наслідки їхньої розвідувальної діяльності. Вона стверджує, що військові літаки Пхеньяна відігнали американський літак-розвідник, який пролітав над прилеглими водами.

Раніше, 10 липня, Північна Корея засудила намір США відправити стратегічний атомний підводний човен до Південної Кореї. У КНДР попередили, що це "може спричинити найгіршу кризу ядерного конфлікту на практиці".