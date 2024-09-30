Увеличить арсенал в два раза: КНДР готова произвести 90 ядерных боеголовок, — Reuters

По информации южнокорейской разведки, Пхеньян имеет в своем арсенале около 50 ядерных боеголовок, что подтверждает серьезные опасения относительно увеличения ядерного потенциала страны.

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Северная Корея обладает достаточным количеством плутония и урана для создания как минимум двузначного числа ядерных боеголовок. По данным разведывательного агентства Южной Кореи, на сегодняшний день КНДР уже произвела около 50 боеголовок и планирует увеличить их количество до 90. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эта информация была получена от Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которая также считает, что Пхеньян может провести седьмое ядерное испытание после президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября.

Это подтверждает серьезные опасения относительно увеличения ядерного потенциала страны, которая продолжает развивать свои программы обогащения плутония и урана.

В материале говорится, что недавно северокорейское информационное агентство сообщило о визите лидера Ким Чен Ына на завод по обогащению урана, что стало еще одним свидетельством намерений страны наращивать ядерный потенциал.

Южнокорейская разведка также связывает активизацию КНДР с предстоящими выборами в США и Японии, считая, что демонстрация ядерных возможностей призвана усилить международное влияние Пхеньяна.

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Пхеньян расширяет ядерный арсенал

По мнению обозревателей "Милитарного", Северная Корея также продвигает разработки по "миниатюризации" ядерных боеголовок. Представленная в марте 2023 года тактическая ядерная боеголовка Hwasan-31 была адаптирована для установки на различные системы вооружения, включая баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, а также на 600-мм реактивные системы залпового огня KN-25.

Кроме того, КНДР расширяет возможности своих вооружений, способных нести ядерный заряд. Речь идет о крылатых ракетах Hwasal-1 и Hwasal-2, с дальностью полета более 2000 километров, подводные ударные дроны Haeil-5-23, баллистические ракеты подводного пуска и тактические ракеты малой дальности Hwasong-11D.

Ранее сообщалось, что КНДР создает собственный самолет AWACS, однако за год работы конструкторы в этом направлении существенно не продвинулись. Это может быть связано с отсутствием оборудования, которое не предоставила Россия.