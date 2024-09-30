Збільшити арсенал удвічі: КНДР готова виробити 90 ядерних боєголовок, — Reuters

За інформацією південнокорейської розвідки, Пхеньян має у своєму арсеналі близько 50 ядерних боєголовок, що підтверджує серйозні побоювання щодо збільшення ядерного потенціалу країни.

Related video

Північна Корея має достатню кількість плутонію та урану для створення щонайменше двозначної кількості ядерних боєголовок. За даними розвідувального агентства Південної Кореї, сьогодні КНДР вже виробила близько 50 боєголовок і планує збільшити їх кількість до 90. Про це повідомляє агентство Reuters.

Цю інформацію було отримано від Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), яка також вважає, що Пхеньян може провести сьоме ядерне випробування після президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада.

Це підтверджує серйозні побоювання щодо збільшення ядерного потенціалу країни, яка продовжує розвивати свої програми збагачення плутонію та урану.

У матеріалі йдеться, що нещодавно північнокорейське інформаційне агентство повідомило про візит лідера Кім Чен Ина на завод зі збагачення урану, що стало ще одним свідченням намірів країни нарощувати ядерний потенціал.

Південнокорейська розвідка також пов'язує активізацію КНДР із майбутніми виборами у США й Японії, вважаючи, що демонстрація ядерних можливостей покликана посилити міжнародний вплив Пхеньяна.

Важливо

Напередодні виборів у США: Північна Корея планує провести нові ядерні випробування, — ЗМІ

Пхеньян розширює ядерний арсенал

На думку оглядачів "Мілітарного", Північна Корея також просуває розробки з "мініатюризації" ядерних боєголовок. Представлена в березні 2023 року тактична ядерна боєголовка Hwasan-31 була адаптована для встановлення на різні системи озброєння, включно з балістичними ракетами малої дальності KN-23 і KN-24, а також на 600-мм реактивні системи залпового вогню KN-25.

Крім того, КНДР розширює можливості своїх озброєнь, здатних нести ядерний заряд. Йдеться про крилаті ракети Hwasal-1 і Hwasal-2, з дальністю польоту понад 2 000 кілометрів, підводні ударні дрони Haeil-5-23, балістичні ракети підводного пуску і тактичні ракети малої дальності Hwasong-11D.

Раніше повідомлялося, що КНДР створює власний літак AWACS, однак за рік роботи конструктори в цьому напрямку істотно не просунулися. Це може бути пов'язано з відсутністю обладнання, яке не надала Росія.