Удар по бункеру РФ в Курській області: ЗСУ поранили топгенерала КНДР, що відомо

Далекобійні ракети Storm Shadow ЗСУ дістались до бетонного бункера на території РФ, де, ймовірно, перебували російські та північнокорейські офіцери. Один з офіцерів КНДР отримав поранення, написало видання WSJ.

Внаслідок атаки ЗСУ на командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно Курської області РФ міг отримати поранення один з офіцерів Північної Кореї, які там опинились після домовленостей Пхеньяну та Москви. Про деталі удару України із застосуванням західних ракет Storm Shadow розповіло видання The Wall Sreet Journal.

Журналісти отримали інформацію про наслідки удару по бункеру від неназваних джерел серед західних політків — про кого саме ідеться, не вказали. Співрозмовник заявив, що під час повітряної атаки постраждав високопоставлений топгенерал Північної Кореї. Про його стан, а також про інших потерпілих, даних не надходило.

ЗСУ вдарили Storm Shadow по бункеру РФ — деталі

Удар Сил оборони по російському військовому об'єкту в Курській області стався вдень 20 листопада. На відео, знятому розвідувальним безпілотником, видно близько 10 прильотів Storm Shadow у точку біля села Мар'їно. Згодом OSINT-аналітики встановили, що у даній точці розташований підземний бункер командування ЗС РФ: ракети мали достатню потужність, щоб пробити метрові перекриття і завдати шкоди.

Тим часом аналітики проєкту "КіберБорошно" назвали точні координати влучання — 51.5919869,34.9476394 та 51.5865010,34.9477441. Також у мережі відшукалось повідомлення у російському пабліку, у якому ішлось про втрати ЗС РФ внаслідок удару Storm Shadow. Вказувалось, що міг потрапити під удар російський генерал-лейтенант Солодчук, перший заступник командувача військами Ленінського округу. Крім того, могли отримати поранення 33 осіб — солдатів та офіцерів РФ та КНДР. Ще 18 осіб — ймовірно, загинули.

Українське командування поки що не підтвердило наслідки удару по бункеру під Курськом.

ЗСУ вдарили Storm Shadow - можливі наслідки атаки на бункер в Курській області 20 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про генерала КНДР, якого начебто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у РФ разом з підрозділом елітного спецназу. Генерала звали Кім Йон Бок, посада — заступник начальника штабу, розповіло видання Yonhap News Agency 29 жовтня 2024 року. Не відомо, чи перебував він в бункері в Курській області, коли відбувся приліт Storm Shadow ЗСУ. Згідно з даними української та західної розвідки, орієнтовна чисельність поповнення ЗС РФ з КНДР — близько 10 тис. осіб.

Нагадуємо, близько 5 год. ранку 21 листопада ЗС РФ запустили по Дніпру дев'ять ракет різних типів: про результати роботи ППО розповіли у Повітряних силах. Увечері президент РФ Володимир Путіна назвав тип ракети, якими росіяни вдарили по українцях.