Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Курській області РФ (фото, відео)

Велика Британія погодилася надати Києву дозвіл на удар ракетами Storm Shadow після ухвалення відповідного рішення США щодо ракет ATACMS.

Сили оборони України вперше використали крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на неназваного західного чиновника.

За його словами, ЗСУ вдарили ракетами по військових об'єктах на території російської Курської області. Більше деталей співрозмовник не повідомив журналістам.

ЗМІ пише, що раніше Велика Британія схвалила дозвіл Україні на використання своїх ракет у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. Раніше цей крок британський уряд вважав ескалацією, однак після дозволу США для України на використання ракет ATACMS змінили свою думку.

РосЗМІ та чиновники підтвердили факт удару ракети по Курській області РФ. Зокрема, місцевий губернатор Олексій Смирнов заявив про збиття двох ракет Storm Shadow.

Російські Z-канали повідомили, що під ударом опинився населений пункт Мар'їно в Курській області, який зазнав атаки 12 крилатих ракет типу Storm Shadow/SCALP-EG. Також кілька Telegram-каналів оприлюднили фотографії нібито уламків ракет, однак перевірити достовірність цих світлин неможливо.

Україна отримала дозвіл західних країн на удари по РФ — що відомо

17 листопада NYT повідомило, що Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб території РФ. За даними джерел видання, далекобійні ракети спершу застосують у Курській області. Reuters зазначає, що Україна планує вдарити ATACMS вже найближчими днями. У Білому домі відмовилися від коментарів

Ввечері того ж дня, французьке видання Le Figaro заявило, що Франція та Британія дозволили Україні бити своїми ракети вглиб РФ. Рішення Лондона та Парижа стало можливим після двох місяців наполегливих запитів України до США. Наразі офіційні джерела в США, Франції, Британії та Україні не коментують інформацію ЗМІ.

18 листопада українські медіа повідомили, що Україна може використовувати західні ракети для ударів углиб РФ. Київ може використовувати Storm Shadow/SCALP тільки для атак на Курську область, кажуть у військово-політичних колах.

19 листопада військові експерти оцінили загрози для РФ з боку західних ракет. Фахівці зазначають, що російські засоби ППО зіткнуться зі складнощами під час перехоплення ATACMS і Storm Shadow, оскільки це озброєння доволі малопомітне і виявити його можна тільки в момент запуску.