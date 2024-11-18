Велика Британія та Франція дозволили Україні бити по РФ, але є умова, — ЗМІ

Україна може використовувати Storm Shadow/SCALP тільки для атак на Курську область, кажуть у військово-політичних колах.

Велика Британія та Франція дозволили Україні бити по РФ, але є обмеження. Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після довгих обговорень Франція та Велика Британія таки наважилися і дозволили Україні використовувати їхні ракети Storm Shadow/SCALP для ударів по території Росії, але тільки для атак по Курській області.

"За словами високопоставленого джерела РБК-Україна у військово-політичних колах, Україна може використовувати Storm Shadow/SCALP тільки для атак на Курську область", — йдеться в повідомленні.

Зранку, 18 листопада, Reuters повідомляв, що Франція, яка надала Україні ракети великої дальності, дала зрозуміти, що дозвіл Києву завдавати ударів по військових цілях на території Росії залишається варіантом на порядку денному.

"Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дасть змогу завдати удару по цілях у місцях, із яких Росія наразі атакує українську територію. Тож нічого нового з іншого боку", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.

Раніше видання Le Figaro повідомило, що Франція і Велика Британія дозволили Україні завдавати ударів углиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow, слідом за згодою США на далекобійні удари ЗСУ ракетами ATACMS. Втім, згодом в статті текст зазнав виправлень.

"У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Емманюель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року", — додали в текст.

Нагадаємо, що 18 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден під кінець каденції пішов на різку ескалацію російсько-української війни і дозволив ЗСУ бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.