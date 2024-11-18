Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть условие, — СМИ

Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область, говорят в военно-политических кругах.

Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после долгих обсуждений Франция и Великобритания таки решились и позволили Украине использовать их ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по территории России, но только для атак по Курской области.

"По словам высокопоставленного источника РБК-Украина в военно-политических кругах, Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область", — говорится в сообщении.

Утром, 18 ноября, Reuters сообщал, что Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, дала понять, что разрешение Киеву наносить удары по военным целям на территории России остается вариантом на повестке дня.

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям в местах, из которых Россия сейчас атакует украинскую территорию. Поэтому ничего нового с другой стороны", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow, вслед за согласием США на дальнобойные удары ВСУ ракетами ATACMS. Впрочем, впоследствии в статье текст претерпел исправления.

"В канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года", — добавили в текст.

Напомним, что 18 ноября стало известно, что президент США Джо Байден под конец каденции пошел на резкую эскалацию российско-украинской войны и разрешил ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.