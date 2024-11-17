Вслід за США: Франція та Британія дозволили Україні бити своїми ракети вглиб РФ , — ЗМІ

Рішення Лондона та Парижа стало можливим після двох місяців наполегливих запитів України до США. Наразі офіційні джерела в США, Франції, Британії та Україні не коментують інформацію ЗМІ.

Франція та Велика Британія дозволили Україні використовувати ракети SCALP і Storm Shadow для завдання ударів вглиб території РФ. Про це пише французьке видання Le Figaro.

Журналісти пишуть, що таке рішення було "очікуваним", і воно було ухвалене після наполегливих запитів Україні на отримання такої згоди від США на використання балістичних ракет ATACMS.

"Це рішення є важливою зміною в веденні українських операцій, які матимуть більше американських ракет, ніж франко-британських. Це відбувається за два місяці до передачі влади між Джо Байденом і Дональдом Трампом, яких підозрюють у бажанні зменшити підтримку України", — вказує ЗМІ.

Видання не повідомляє про факт підтвердження цієї інформації в Парижі чи Лондоні.

Раніше видання The New York Times з посиланням на джерела в Білому повідомило, що Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб території РФ. За даними джерел видання, далекобійні ракети спершу застосують у Курській області. Reuters зазначає, що Україна планує вдарити ATACMS вже найближчими днями. У Білому домі відмовилися від коментарів. В Офісі президента на ці заяви поки не відреагували.

Нагадаємо, 28 серпня Telegraph назвав один нюанс, за якого Британія не проти ударів ракетами Storm Shadow вглиб РФ. В Білому домі стурбовані тим, що використання Storm Shadow навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягне США у конфлікт, пише видання.

24 вересня видання The Washington Post написало, що США вважають "непереконливими" аргументи України про далекобійні удари вглиб РФ. Американці вважають, що зняття обмежень для України істотно не вплине на перебіг бойових дій. Водночас Київ та європейські країни наполягають на необхідності завдати далекобійні удари углиб території РФ.