Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по Курской области РФ (фото, видео)

Великобритания согласилась предоставить Киеву разрешение на удар ракетами Storm Shadow после принятия соответствующего решения США по ракетам ATACMS.

Силы обороны Украины впервые использовали крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg на неназванного западного чиновника.

По его словам, ВСУ ударили ракетами по военным объектам на территории российской Курской области. Больше деталей собеседник не сообщил журналистам.

СМИ пишет, что ранее Великобритания одобрила разрешение Украине на использование своих ракет в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Ранее этот шаг британское правительство считало эскалацией, однако после разрешения США для Украины на использование ракет ATACMS изменили свое мнение.

РосСМИ и чиновники подтвердили факт удара ракеты по Курской области РФ. В частности, местный губернатор Алексей Смирнов заявил о сбитии двух ракет Storm Shadow.

Российские Z-каналы сообщили, что под ударом оказался населенный пункт Марьино в Курской области, который подвергся атаке 12 крылатых ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG. Также несколько Telegram-каналов обнародовали фотографии якобы обломков ракет, однако проверить достоверность этих фотографий невозможно.

Украина получила разрешение западных стран на удары по РФ — что известно

17 ноября NYT сообщило, что Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. По данным источников издания, дальнобойные ракеты сначала будут применены в Курской области. Reuters отмечает, что Украина планирует ударить ATACMS уже в ближайшие дни. В Белом доме отказались от комментариев

Вечером того же дня, французское издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания позволили Украине бить своими ракетами вглубь РФ. Решение Лондона и Парижа стало возможным после двух месяцев настойчивых запросов Украины в США. Сейчас официальные источники в США, Франции, Великобритании и Украине не комментируют информацию СМИ.

18 ноября украинские медиа сообщили, что Украина может использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ. Киев может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область, говорят в военно-политических кругах.

19 ноября военные эксперты оценили угрозы для РФ со стороны западных ракет. Специалисты отмечают, что российские средства ПВО столкнутся со сложностями при перехвате ATACMS и Storm Shadow, поскольку это вооружение довольно малозаметное, и обнаружить его можно только в момент запуска.