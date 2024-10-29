Ідуть підлітки та 20-літні: розвідка повідомила деталі навчання військ КНДР в РФ

Пхеньян відправив на війну в Україну солдатів підліткового віку та 20-річних, повідомила розвідка Південної Кореї. Солдати пройшли підготовку в "Штормовому корпусі" армії КНДР, тому їх не варто недооцінювати.

Related video

КНДР відправила у РФ заступника начальника штабу Корейської народної армії Кім Йон Бока, який разом з солдатами незабаром з'явиться на передовій російсько-української війни. Частини, якими він командує, складаються з північнокорейців віком до 20 років. Водночас до Москви прибула глава МЗС КНДР, і вона домовляється з Кремлем про надання додаткових частин до тих 10 тис., яких відправили в Росію. Про деталі появи військ КНДР в РФ Національна розвідслужба Південної Кореї (NIS) розповіла під час засідання уряду в Сеулі, написало видання Yonhap News Agency.

Південнокорейська розвідка заявила, що Кім Йон Бока наближається до передової, але не ясно, яка кількість бійців "Штормового корпусу" (11 корпусу військ КНДР) прямує разом з ним. Водночас NIS назвало це просування "неминучим" та розповіло про особливе ставлення топпосадовця до участі у війні. Командувач північнокорейської армії порівняв себе з балістичною ракетою KN-23, яка першою має з'явитись на фронті.

"У заступника начальника штабу Кіма є концепція свого роду передової групи щодо ракети KN-23. "Я йду туди першим", — навели розвідники слова військового.

Солдатам, яких відправили воювати на боці РФ, по 20 років та менше, але вони пройшли базову підготовку "Штормового корпусу". Тому Сеул пропонує серйозно ставитись до їхньої спроможності брати участь у бойових діях.

"Варто сказати, що вони вже пройшли базову бойову підготовку, яку вони повинні пройти як "Штурмовий корпус", тому ніколи не можна недооцінювати їхню бойову здатність", — наголосили аналітики NIS.

Згідно з попереднім звітом, військові чини армії КНДР разом з солдатами вивчають термінологію російської армії — основні 100 команд. NIS звернула увагу, що з цим можуть проблеми, оскільки є серйозний мовний бар'єр.

Крім того, поки північнокорейські генерали готуються до бойових дій в РФ, російські силовики прибули до Пхеньяну, заявили розвідники. Вони прилетіли до столиці КНДР спеціальними авіарейсами 23-24 жовтня з Москви. Мета візиту — участь у "розгортанні військ Північної Кореї". Згідно з даними NIS, розгортання триватиме до грудня 2024 року. Орієнтовна кількість військових — 10 900 ос.

Водночас у Москві з'явилась міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей, додали в NIS. Посадовиця має дві цілі. Перша — додаткове розгортання північнокорейського контингенту. Друга — "компенсація для війська", навело агентство дані розвідки.

Війська КНДР у РФ — деталі

Зазначимо, перші повідомлення про появу військ КНДР в РФ оприлюднила українська розвідка. Згідно з даними ГУР Міноборони, близько 10 тис. солдатів Північної Кореї перебувало на полігонах Приморського краю, тобто на відстань понад 6,5 тис. км від місць бойових дій. The Telegraph розповіло, що серед них, ймовірно, є військові сил спеціального призначення, яких назвали мотивованими та добре підготовленими. З іншого боку, експерти, з якими поспілкувались журналісти, зауважили, що ці спецпризначенці останній бойовий досвід мали 70 років тому.

29 жовтня на порталі El Pais розповіли, що в Курську область могли прибути 5 тис. солдатів КНДР, яких перевозили у цивільних вантажівках. Анонімний представник Сил оборони України заявив, що по місцю дислокації новоприбулих вже завдали удару.

Нагадуємо, 29 жовтня видання повідомило, що в КНДР побоюються замаху на життя очільника держави Кім Чен Ина. Тим часом журналісти Reuters пояснили, як північнокорейська влада планує контролювати поведінку солдат, яких відправила в РФ.