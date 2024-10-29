Идут подростки и 20-летние: разведка сообщила детали подготовки войск КНДР в РФ

Пхеньян отправил на войну в Украину солдат подросткового возраста и 20-летних, сообщила разведка Южной Кореи. Солдаты прошли подготовку в "Штормовом корпусе" армии КНДР, поэтому их не стоит недооценивать.

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КНДР отправила в РФ заместителя начальника штаба Корейской народной армии Ким Йон Бока, который вместе с солдатами вскоре появится на передовой российско-украинской войны. Части, которыми он командует, состоят из северокорейцев в возрасте до 20 лет. В то же время в Москву прибыла глава МИД КНДР, и она договаривается с Кремлем о предоставлении дополнительных частей к тем 10 тыс., которых отправили в Россию. О деталях появления войск КНДР в РФ Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) рассказала во время заседания правительства в Сеуле, написало издание Yonhap News Agency.

Южнокорейская разведка заявила, что Ким Ен Бока приближается к передовой, но не ясно, какое количество бойцов "Штормового корпуса" (11 корпуса войск КНДР) направляется вместе с ним. При этом NIS назвало это продвижение "неизбежным" и рассказало об особом отношении топ-чиновника к участию в войне. Командующий северокорейской армии сравнил себя с баллистической ракетой KN-23, которая первой должна появиться на фронте.

"У заместителя начальника штаба Кима есть концепция своего рода передовой группы в отношении ракеты KN-23. "Я иду туда первым", — привели разведчики слова военного.

Солдатам, которых отправили воевать на стороне РФ, по 20 лет и меньше, но они прошли базовую подготовку "Штормового корпуса". Поэтому Сеул предлагает серьезно относиться к их способности участвовать в боевых действиях.

"Стоит сказать, что они уже прошли базовую боевую подготовку, которую они должны пройти как "Штурмовой корпус", поэтому никогда нельзя недооценивать их боевую способность", — отметили аналитики NIS.

Согласно предыдущему отчету, военные чины армии КНДР вместе с солдатами изучают терминологию российской армии — основные 100 команд. NIS обратила внимание, что с этим могут проблемы, поскольку есть серьезный языковой барьер.

Кроме того, пока северокорейские генералы готовятся к боевым действиям в РФ, российские силовики прибыли в Пхеньян, заявили разведчики. Они прилетели в столицу КНДР специальными авиарейсами 23-24 октября из Москвы. Цель визита — участие в "развертывании войск Северной Кореи". Согласно данным NIS, развертывание продлится до декабря 2024 года. Ориентировочное количество военных — 10 900 человек.

В то же время в Москве появилась министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй, добавили в NIS. Чиновница имеет две цели. Первая — дополнительное развертывание северокорейского контингента. Вторая — "компенсация для войска", привело агентство данные разведки.

Войска КНДР в РФ — детали

Отметим, первые сообщения о появлении войск КНДР в РФ обнародовала украинская разведка. Согласно данным ГУР Минобороны, около 10 тыс. солдат Северной Кореи находилось на полигонах Приморского края, то есть на расстоянии более 6,5 тыс. км от мест боевых действий. The Telegraph рассказало, что среди них, вероятно, есть военные сил специального назначения, которых назвали мотивированными и хорошо подготовленными. С другой стороны, эксперты, с которыми пообщались журналисты, отметили, что эти спецназовцы последний боевой опыт имели 70 лет назад.

29 октября на портале El Pais рассказали, что в Курскую область могли прибыть 5 тыс. солдат КНДР, которых перевозили в гражданских грузовиках. Анонимный представитель Сил обороны Украины заявил, что по месту дислокации новоприбывших уже нанесли удар.

Напоминаем, 29 октября издание сообщило, что в КНДР опасаются покушения на жизнь главы государства Ким Чен Ына. Между тем журналисты Reuters объяснили, как северокорейские власти планируют контролировать поведение солдат, которых отправили в РФ.