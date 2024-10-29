КНДР усиливает меры безопасности для Ким Чен Ына из-за "угрозы покушения": в Сеуле говорят о другом

В Пхеньяне опасаются покушения на Кима, который может попасть в ДТП с транспортом, "блокирующим связь". В то же время в Сеуле думают, что усиление охраны связано с более частым появлением лидера КНДР на публике.

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В Северной Корее местные спецслужбы усилили охрану своего лидера Ким Чен Ына из-за опасений попытки покушения на него. Об этом сообщили представители NIS во время парламентских слушаний в Южной Корее, пишет издание Yonhap.

Журналисты сообщают, что по данным NIS, в КНДР опасаются "возможного покушения на жизнь" Кима. Среди вероятных вариантов спецслужбы КНДР считают "управление транспортными средствами, блокирующими связь".

В южнокорейском разведведомстве отметили, что в КНДР прилагают максимум усилий по "внедрению оборудования для обнаружения беспилотников". Спецслужбы Северной Кореи вынуждены идти на такие действия из-за роста публичной активности Кима. За 2024 год вождь КНДР появлялся 110 раз, что на 60% больше, чем в прошлом году.

В NIS добавили, что Пхеньян также прекратил использовать календарь "чучхе". Такие действия в южнокорейской спецслужбе связывают с желанием Кима усилить его роль как "единого лидера нации".

Также в спецслужбе Южной Кореи считают, что дочь диктатора Ким Джу Е получила "более влиятельный статус" в системе КНДР. Это в Сеуле связывают с ее частыми публичными появлениями, включая случай, когда ее сопровождала Ким Ё Чжон, влиятельная сестра лидера страны.

Напомним, Фокус писал, как Ким Чен Ын расправляется с неугодными, создав аналог ГУЛАГа в Северной Корее. В частности, в лагере Онсон содержатся в основном женщины, которые пытались сбежать в Китай. И там их подвергают ужасным пыткам.

Также мы рассказывали, что Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили фабрику по производству баллистических ракет. Южнокорейская разведка утверждает, что Ким растит из дочери преемницу. Ким Чжу Е все чаще сопровождает отца во время официальных визитов.