ГУЛАГ в Северной Корее: как Ким Чен Ын расправляется с неугодными

В лагере Онсон содержатся большей частью женщины, которые пытались бежать в Китай. И там их подвергают ужасным пыткам.

Related video

Попытки побега из Северной Кореи не прекращаются никогда. Чаще всего жители КНДР пытаются бежать в Китай, чтобы потом уже оттуда переехать в США, или в Южную Корею. Но попытки побега не всегда удачны. И те, кого поймали, или депортировали из Китая, оказываются в концлагерях, где новорожденных убивают, стариков забивают до смерти, а женщин насилуют. Об этом пишет Daily Mail.

Об условиях содержания в северокорейских концлагерях рассказала женщина, которая сбегала из КНДР шесть раз, выжила в лагере и сейчас скрывается в Китае. Она не называет свое имя, потому что КНР классифицирует северокорейских перебежчиков как нелегальных экономических мигрантов, а не как беженцев, и репатриирует тех, кого арестовывает. Так что, разговаривая с журналистами, перебежчица назвалась "миссис Икс".

Лагерь для перебежчиков находится в городе Онсон рядом с китайской границей. Его можно увидеть на снимках со спутников. Большинство заключенных в нем женщины. Причем некоторые из них попадали в лагерь уже беременными. Миссис Икс рассказала, что "охранники пытались спровоцировать выкидыш, заставляя женщин сидеть на корточках в течение длительного времени или заставляя их носить тяжелые ведра с водой". Если кто-то из заключенных женщин рожал, то младенца также могли убить.

Лагерь для перебежчиков КНДР на границе с Китаем Фото: Google Maps

"Самое страшное было, когда северокорейские агенты безопасности убили новорожденного ребенка. Некоторых женщин захватывали, когда они были уже на последнем месяце беременности. Я слышала, что одна из матерей в соседней комнате слышала плач своего ребенка, но агенты завернули младенца в пакет и положили его лицом вниз. Его крики постепенно ослабевали, и мать заставили это слушать", — рассказала она.

По данным Korea Times за 2023 год, более 70 процентов перебежчиков, спасающихся от режима Ким Чен Ына, составляют женщины. Некоторым из них посредники помогают бежать, а затем их продают в качестве невест в Китае, где гендерный дисбаланс способствует развитию черного рынка работорговли. Однако китайские власти считают беглецов из КНДР нелегалами и депортируют обратно, когда ловят. Большинство перебежчиков избегают прямого перехода в Южную Корею, поскольку граница усеяна двумя миллионами наземных мин, чтобы помешать кому-либо покинуть страну.

Лагерь для перебежчиков КНДР на границе с Китаем Фото: Google Maps

Вместо этого им приходится пересекать реки Ялуцзян или Туманган на границе с соседним Китаем, избегая по ночам северокорейских военных постов, а также шпионов, пытающихся завести их прямиком в ловушки.

По данным Рабочей группы по правосудию в переходный период (TJWG), неправительственной организации в Южной Корее, в прошлом году только в октябре было репатриировано до 600 перебежчиков.

Миссис Икс заявила, что многие из женщин, с которыми она содержалась под стражей, были обмануты посредниками и подверглись сексуальному насилию со стороны охранников. Одну из них, 21-летнюю подругу ее дочери постоянно насиловал и пытал один из охранников: он прижигал ее сигаретами и избивал.

"Несмотря на ужасные травмы и ее страдания, все, что я могла сделать, это промыть ее раны соленой водой. Я не могла протестовать, зная, что это приведет лишь к большему вреду. Мы просто сдерживали слезы и терпели", — призналась женщина. По ее словам, к старикам в лагере относились даже с большей жестокостью, чем к молодым.

В лагере для пленных перебежчиков в Онсоне миссис Икс встретила пожилую женщину из Южной Кореи, которая приехала на Север в поисках мужа во время Корейской войны. Женщина от стресса постоянно переходила на южнокорейский диалект, что бесило начальника тюрьмы.

"Он закричал на нее: "Ты грязная старая карга, ты все еще говоришь на этом южном диалекте, потому что ты с юга?" — по словам миссис Икс он избил пожилую женщину, а потом добил стулом.

Заключенные в лагере содержаться в крохотных камерах. О них рассказывали и другие беглецы. Попасть туда можно только на четвереньках, в каждой камере содержаться не менее 20 человек, которые вынуждены неподвижно сидеть со скрещенными ногами более 12 часов в день под страхом пыток и не могут пользоваться открытым туалетом своей камеры без разрешения охранника.

Кормят их очень скудно. Миссис Икс рассказала: "Нам давали паек примерно из 100 зерен заплесневелой кукурузы в день, и даже это казалось благословением. Еды было очень мало, а гигиена была неописуемо плохой. За шесть месяцев более 130 заключенных умерли от болезней".

Ее также держали в учреждении в Чхонджине, на восточном побережье Северной Кореи. TJWG определила это как место примерно в пяти милях к юго-западу от центра города.

Перебежчица вспомнила, как начальник тюрьмы приветствовал заключенных: "Собаки в нашем лагере не должны сдохнуть, но неважно, умрете ли вы". "К нам относились как к чему-то меньшему, чем к камням на земле", — призналась женщина.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что семьи солдат КНДР, отправленных в Россию, изолировали и увезли из населенных пунктов, где они проживали, чтобы пресечь всякие слухи. В самой Северной Корее власти хранят молчание. Отправка солдат не обсуждается и официально о ней не сообщали.