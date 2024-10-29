КНДР посилює заходи безпеки для Кім Чен Ина через "загрозу замаху": в Сеулі кажуть про інше

В Пхеньяні побоюються замаху на Кіма, який може потрапити в ДТП з транспортом, що "блокує зв'язок". Водночас у Сеулі думають, що посилення охорони пов'язано з більш частою появою лідера КНДР на публіці.

Related video

У Північній Кореї місцеві спецслужби посилили охорону свого лідера Кім Чен Ина через побоювання спроби замаху на нього. Про це повідомили представники NIS під час парламентських слухань у Південній Кореї, пише видання Yonhap.

Журналісти повідомляють, що за даними NIS, в КНДР побоюються "можливого замаху на життя" Кіма. Серед ймовірних варіантів спецслужби КНДР вважають "керування транспортними засобами, що блокують зв’язок".

У південнокорейському розвідвідомстві зазначили, що в КНДР докладають максимум зусиль щодо "впровадження обладнання для виявлення безпілотників". Спецслужби Північної Кореї змушені йти на такі дії через зростання публічної активності Кіма. За 2024 рік вождь КНДР з'являвся 110 разів, що на 60% більше, ніж минулого року.

В NIS додали, що Пхеньян також припинив використовувати календар "чучхе". Такі дії в південнокорейській спецслужбі пов'язують з бажанням Кіма посилити його роль як "єдиного лідера нації".

Також у спецслужбі Південної Кореї вважають, що донька диктатора Кім Джу Е здобула "більш впливовий статус" в системі КНДР. Це в Сеулі пов'язують з її частими публічними появами, включно з випадком, коли її супроводжувала Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера країни.

Нагадаємо, Фокус писав, як Кім Чен Ин розправляється з неугодними, створивши аналог ГУЛАГ у Північній Кореї. Зокрема, в таборі Онсон містяться здебільшого жінки, які намагалися втекти до Китаю. І там їх піддають жахливим тортурам.

Також ми розповідали, що Кім Чен Ин із донькою в парних образах відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет. Південнокорейська розвідка стверджує, що Кім ростить із доньки наступницю. Кім Чжу Е все частіше супроводжує батька під час офіційних візитів.