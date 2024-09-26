Напередодні виборів у США: Північна Корея планує провести нові ядерні випробування, — ЗМІ

КНДР проведе вже п’яті ядерні випробування за час правління Кім Чен Ина. За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян має 70 кг плутонію та велику кількість збагаченого урану, якого вистачить для створення достатньої кількості ядерної зброї.

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Північна Корея запланувала провести чергові ядерні випробування, які мають відбутися приблизно в той самий час, що і проведення президентських виборів у США. Про це повідомляє південнокорейське медіа Yonhap з посиланням на доповідь місцевих спецслужб під час слухань у парламенті.

Представники NIS (Національна розвідувальна служба. — Ред.) заявили, що Північна Корея накопичила достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї. За даними NIS, КНДР має у своєму розпорядженні 70 кілограмів плутонію та значну кількість збагаченого урану, якого достатньо для створення двозначної кількості ядерної зброї.

Медіа пише, що майбутнє випробування буде п’ятим для Північної Кореї під керівництвом Кім Чен Ина. Востаннє Пхеньян проводив ядерні випробування у вересні 2017 року, коли була підірвана атомна бомба з орієнтовною потужністю 120-250 кілотонн.

"Ззовні це можна інтерпретувати як крок, спрямований у бік США напередодні президентських виборів, тоді як внутрішньо це вбачається спробою підвищити довіру серед місцевого населення на тлі надзвичайно жахливої ​​економічної ситуації", — сказав представник NIS, розкриваючи ймовірні цілі випробувань у КНДР.

Видання Bloomberg наголошує, що Пхеньян має звичку пов'язувати свої дії до ключових політичних подій для підняття власного авторитету. Попри три зустрічі Кіма з тодішнім президентом США Трампом та заяви останнього, що нібито Кім "сумує за мною", у Пхеньяні мають іншу думку. Там заявили, що їх "не хвилює" думка Республіканця, і вони вважають, що особисті стосунки лідерів та дипломатію слід розділяти, адже у КНДР не бачать "відмову США від своєї ворожої політики незалежно від того, хто перебуває в Білому домі".

За оцінками фахівців, Північна Корея має приблизно від 80 до 90 боєголовок, повідомив Корейський інститут аналізу оборони, що базується в Сеулі, у статті, опублікованій у січні 2023 року, додавши, що Кім очікує мати від 100 до 300 у довгостроковій перспективі.

Медіа переконане, що Кім навряд чи зіткнеться з новими глобальними санкціями через нові випробування через зближення КНДР до Росії, яка може використати своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб запобігти будь-яким новим обмеженням. Однак Вашингтон, Токіо та Сеул пообіцяли скоординовану відповідь на такі дії Пхеньяна, які вкотре порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 26 червня Фокус писав, що КНДР розраховує отримати від РФ технології далекобійної ядерної ракети. В обмін на це, Пхеньян готовий постачати країні-агресору артилерійські боєприпаси та іншу необхідну зброю.

18 вересня КНДР провела пуск балістичної ракети в бік Південної Кореї. Випробування ракет Кім Чен Ин провів за кілька днів після того, як Пхеньян відкрив об'єкт зі збагачення урану і пообіцяв наростити свій ядерний арсенал.