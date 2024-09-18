Продаватимуть Росії: КНДР вдруге за тиждень запустила ракети в бік Південної Кореї

Північна Корея випробовувала балістичні ракети малої дальності, які в підсумку пролетіли 400 км і впали біля кордону.

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Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік свого східного узбережжя. Про це повідомили її найближчі сусіди: Південна Корея і Японія. Випробування ракет Кім Чен Ин провів за кілька днів після того, як Пхеньян відкрив об'єкт зі збагачення урану і пообіцяв наростити свій ядерний арсенал. І це було вже друге подібне випробування. Про це повідомляє Reuters.

Ракети стартували з Кечхона, на північ від столиці Пхеньяна, близько 06:50 в північно-східному напрямку і пролетіли близько 400 км. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, не уточнивши, скільки було випущено ракет і де вони приземлилися.

"Ми рішуче засуджуємо запуск ракети Північною Кореєю як явну провокацію, що серйозно загрожує миру і стабільності на Корейському півострові", — йдеться в заяві Радбезу. Там уже пообіцяли дати рішучу відповідь на будь-які подальші провокації.

Приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про ракету берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила ще одну балістичну ракету. Міністр оборони Японії Мінору Кіхара заявив, що принаймні одна з ракет впала недалеко від східного внутрішнього узбережжя Північної Кореї, і що ці запуски "не можна терпіти".

Командування збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що було обізнане про запуски і тісно консультувалося з Сеулом і Токіо.

Кім Чен Ин на заводі зі збагачення урану Фото: ЦТАК

Минулого четверга Північна Корея здійснила кілька запусків балістичних ракет малої дальності, що стало першим запуском такого роду за більш ніж два місяці. Пізніше Північна Корея описала це як випробування нової 600-міліметрової реактивної системи залпового вогню.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск міг бути здійснений з метою випробування зброї для експорту в Росію на тлі активізації військового співробітництва між цими двома країнами.

Сполучені Штати, Південна Корея та Україна, а також інші країни звинуватили Пхеньян у постачанні ракет і снарядів Москві для використання у війні в Україні в обмін на економічну та іншу військову допомогу.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі, яка цього тижня полетіла в Росію, у вівторок зустрілася в Москві зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і обговорила шляхи розвитку двосторонніх зв'язків, що підтвердило російське МЗС.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі Фото: KCNA

Запуски ракет у середу також відбулися через кілька днів після того, як у КНДР уперше продемонстрували зображення центрифуг, які виробляють паливо для її ядерних бомб. Фото були зроблені під час візиту Кім Чен Ина на завод зі збагачення урану.