Будут продавать России: КНДР второй раз за неделю запустила ракеты в сторону Южной Кореи

Северная Корея испытывала баллистические ракеты малой дальности, которые в итоге пролетели 400 км и рухнули у границы.

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Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону своего восточного побережья. Об этом сообщили ее ближайшие соседи: Южная Корея и Япония. Испытания ракет Ким Чен Ын провел через несколько дней после того, как Пхеньян открыл объект по обогащению урана и пообещал нарастить свой ядерный арсенал. И это было уже второе подобное испытание. Об этом сообщает Reuters.

Ракеты стартовали из Кэчхона, к северу от столицы Пхеньяна, около 06:50 в северо-восточном направлении и пролетели около 400 км. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, не уточнив, сколько было выпущено ракет и где они приземлились.

"Мы решительно осуждаем запуск ракеты Северной Кореей как явную провокацию, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове", — говорится в заявлении Совбеза. Там уже пообещали дать решительный ответ на любые дальнейшие провокации.

Примерно через 30 минут после первого уведомления о ракете береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что по крайней мере одна из ракет упала недалеко от восточного внутреннего побережья Северной Кореи, и что эти запуски "нельзя терпеть".

Командование вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что было осведомлено о запусках и тесно консультировалось с Сеулом и Токио.

Ким Чен Ын на заводе по обогащению урана Фото: ЦТАК

В прошлый четверг Северная Корея осуществила несколько запусков баллистических ракет малой дальности, что стало первым запуском такого рода за более чем два месяца. Позднее Северная Корея описала это как испытание новой 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск мог быть осуществлен с целью испытания оружия для экспорта в Россию на фоне активизации военного сотрудничества между этими двумя странами.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Украина, а также другие страны обвинили Пхеньян в поставках ракет и снарядов Москве для использования в войне в Украине в обмен на экономическую и иную военную помощь.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, которая на этой неделе улетела в Россию, во вторник встретилась в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудила пути развития двусторонних связей, что подтвердил российский МИД.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи Фото: KCNA

Запуски ракет в среду также произошли через несколько дней после того, как в КНДР впервые продемонстрировали изображения центрифуг, которые производят топливо для ее ядерных бомб. Фото были сделаны во время визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана.