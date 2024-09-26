Накануне выборов в США: Северная Корея планирует провести новые ядерные испытания, — СМИ

КНДР проведет уже пятые ядерные испытания за время правления Ким Чен Ына. По данным южнокорейской разведки, Пхеньян имеет 70 кг плутония и большое количество обогащенного урана, которого хватит для создания достаточного количества ядерного оружия.

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Северная Корея запланировала провести очередные ядерные испытания, которые должны состояться примерно в то же время с проведением президентских выборов в США. Об этом сообщает южнокорейское медиа Yonhap со ссылкой на доклад местных спецслужб во время слушаний в парламенте.

Представители NIS (Национальная разведывательная служба — Ред.) заявили, что Северная Корея накопила достаточно расщепляемого материала для ядерного оружия. По данным NIS, КНДР располагает 70 килограммов плутония и значительное количество обогащенного урана, которого достаточно для создания двузначного количества ядерного оружия.

Медиа пишет, что испытание будет пятым для Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына. В последний раз Пхеньян проводил ядерные испытания в сентябре 2017 года, когда была взорвана атомная бомба с ориентировочной мощностью 120-250 килотонн.

"Внешне это можно интерпретировать как шаг, направленный в сторону США накануне президентских выборов, тогда как внутренне это выглядит как попытка повысить доверие среди [местного] населения на фоне чрезвычайно ужасной экономической ситуации", — сказал представитель NIS, раскрывая вероятные цели испытаний в КНДР.

Издание Bloomberg подчеркивает, что Пхеньян имеет привычку связывать свои действия с ключевыми политическими событиями для поднятия собственного авторитета. Несмотря на три встречи Кима с тогдашним президентом США Трампом, и заявления последнего, что якобы Ким "скучает по мне", в Пхеньяне имеют другое мнение. Там заявили, что их "не волнует" мнение Республиканца, и они считают, что личные отношения лидеров и дипломатию следует разделять, ведь в КНДР не видят "отказ США от своей враждебной политики независимо от того, кто находится в Белом доме".

По оценкам специалистов, Северная Корея имеет примерно от 80 до 90 боеголовок, сообщил Корейский институт анализа обороны, базирующийся в Сеуле, в статье, опубликованной в январе 2023 года, добавив, что Ким ожидает заполучить от 100 до 300 боеголовок в долгосрочной перспективе.

Медиа убеждено, что Ким вряд ли столкнется с новыми глобальными санкциями из-за новых испытаний, ведь в последнее время КНДР сильно сблизилась с Россией, которая может использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы предотвратить любые новые ограничения. Однако Вашингтон, Токио и Сеул пообещали скоординированный ответ за такие действия Пхеньяна, которые в очередной раз нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, 26 июня Фокус писал, что КНДР рассчитывает получить от РФ технологии дальнобойной ядерной ракеты. В обмен на это, Пхеньян готов поставлять стране-агрессору артиллерийские боеприпасы и другое необходимое оружие.

18 сентября КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Южной Кореи. Испытания ракет Ким Чен Ын провел через несколько дней после того, как Пхеньян открыл объект по обогащению урана и пообещал нарастить свой ядерный арсенал.