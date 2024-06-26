КНДР рассчитывает получить от РФ технологии дальнобойной ядерной ракеты: что взамен

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что партнерство Москвы и Пхеньяна вызывает беспокойство у Китая, который опасается, что Северную Корею будут каким-то образом подталкивать к провокационным шагам.

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Во время дискуссии, организованной американским Советом по международным отношениям, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл 24 июня заявил, что Северная Корея может просить у России технологии для совершенствования своих ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия в обмен на поставку в РФ артиллерийских снарядов и другого оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кэмпбелл напомнил, что недавний визит президента России Владимира Путина в КНДР стал первым за более чем 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины. По его мнению, это партнерство, хотя и имеет свои пределы, нельзя игнорировать.

Американский чиновник также отметил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что Северная Корея может получить взамен — предположительно, это может быть связано с ее планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия. Однако такой вариант "напрягает" корейского соседа — Китай.

"Я думаю, справедливо будет сказать, что Китай несколько обеспокоен тем, что происходит между Россией и Северной Кореей. Они указывали на это в ходе некоторых наших контактов, и мы можем видеть некоторую напряженность, связанную с этими вещами. Китай, вероятно, обеспокоен тем, что Северную Корею будут каким-то образом подталкивать к провокационным шагам, которые могут привести к кризису в Северо-Восточной Азии", — рассказал Кэмпбелл.

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