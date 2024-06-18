Будут учения и соглашение о партнерстве: Путин пообещал поддержать Северную Корею в борьбе с США

Президент РФ отправился в КНДР впервые за 24 года. И уже пообещал углублять связи с Северной Кореей в сфере торговли и безопасности, что включает в себя совместные военные учения.

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Президент России Владимир Путин отправился с официальным визитом в Северную Корею, которую в последний раз посещал еще при жизни отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Пока США и их азиатские союзники пытаются выяснить, как далеко пойдет Россия в поддержке северокорейского лидера, Путин уже пообещал углублять связи с Северной Кореей в сфере торговли и безопасности, а также поддерживать КНДР "в их борьбе с США". Об этом пишет Reuters.

В знак того, что Россия, член Совета Безопасности ООН, обладающий правом вето, полностью пересматривает свой подход к Северной Корее, Путин похвалил Пхеньян за сопротивление тому, что, по его словам, было экономическим давлением, шантажом и угрозами США.

В статье, опубликованной северокорейскими государственными СМИ, Путин похвалил "товарища" Кима и пообещал "совместно противостоять незаконным односторонним ограничениям", развивать торговлю и укреплять безопасность во всей Евразии.

"Вашингтон, отказываясь выполнять ранее достигнутые договоренности, постоянно выдвигает новые, все более жесткие и явно неприемлемые требования", — заявил Путин в статье, напечатанной на первой полосе северокорейской газеты "Нодон Синмун", рупора правящей Трудовой партии.

"Россия всегда поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в их противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу", — процитировали Путина в материале.

Путин и Ким Чен Ын на космодроме в Амурской области Фото: ТАСС

Путин отметил, что Советский Союз первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), основанную дедом Кима, Ким Ир Сеном, менее чем за два года до Корейской войны 1950 года.

Государственные СМИ Северной Кореи также опубликовали статьи, восхваляющие Россию и поддерживающие ее военные операции в Украине, называя их "священной войной всех граждан России".

Государственный визит Путина состоялся на фоне обвинений США в том, что Северная Корея поставила в Россию "десятки баллистических ракет и более 11 000 контейнеров с боеприпасами" для использования в Украине. Южная Корея, верный союзник США, выразила аналогичные опасения.

Москва и Пхеньян отрицают поставки оружия, но пообещали укреплять военные связи, возможно, включая совместные учения.

В марте Россия наложила вето на ежегодное продление состава группы экспертов, наблюдающих за соблюдением давних санкций ООН против Северной Кореи из-за ее программ ядерного оружия и баллистических ракет.

Что Путин будет делать в КНДР

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Россия и Северная Корея могут подписать во время визита соглашение о партнерстве, которое будет включать вопросы безопасности.

По его словам, сделка не будет направлена ​​против какой-либо другой страны, но "наметит перспективы дальнейшего сотрудничества".

Визит будет включать в себя беседы один на один между двумя лидерами, а также гала-концерт, государственный прием, почетный караул, подписание документов и заявление для СМИ.

В состав делегации, кроме самого Путина, вошли также министр обороны России Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министры природных ресурсов, здравоохранения и транспорта, руководители Российского космического агентства и его железных дорог, а также уполномоченный Путина по энергетике вице-премьер Александр Новак.

Северная Корея находится под санкциями ООН за свои баллистические ракеты и ядерные программы с 2006 года, и с годами эти меры ужесточались. В Совете Безопасности возникли разногласия по поводу того, как поступить с Пхеньяном.

Россия и Китай заявляют, что дополнительные санкции не помогут, и что совместные военные учения США и Южной Кореи просто провоцируют Пхеньян. Два года назад они наложили вето на инициативу США ввести дополнительные санкции ООН против Северной Кореи в связи с возобновлением ею запусков баллистических ракет.

Вашингтон и его азиатские союзники обвиняют Пекин и Москву в том, что они придают смелость Северной Корее, защищая ее от новых санкций. После Северной Кореи Путин 19-20 июня посетит Вьетнам.

Напомним, во время подготовки визита Путина в КНДР, группа военных Северной Кореи в демилитаризованной зоне подорвались на минах. Отмечается, что солдаты КНДР пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, но были вынуждены отступить после предупредительных выстрелов и предупреждений со стороны южнокорейских войск. Они устанавливали мины в тех местах на границе, где северокорейские граждане чаще всего пытаются бежать в Южную Корею.