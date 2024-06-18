Будуть навчання й угода про партнерство: Путін пообіцяв підтримати Північну Корею в боротьбі зі США

Президент РФ вирушив до КНДР уперше за 24 роки. І вже пообіцяв поглиблювати зв'язки з Північною Кореєю у сфері торгівлі та безпеки, що включає в себе спільні військові навчання.

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Президент Росії Володимир Путін вирушив з офіційним візитом до Північної Кореї, яку востаннє відвідував ще за життя батька Кім Чен Ина — Кім Чен Іра. Поки США та їхні азіатські союзники намагаються з'ясувати, як далеко піде Росія в підтримці північнокорейського лідера, Путін уже пообіцяв поглиблювати зв'язки з Північною Кореєю у сфері торгівлі та безпеки, а також підтримувати КНДР "у їхній боротьбі зі США". Про це пише Reuters.

На знак того, що Росія, член Ради Безпеки ООН, що володіє правом вето, повністю переглядає свій підхід до Північної Кореї, Путін похвалив Пхеньян за опір тому, що, за його словами, було економічним тиском, шантажем і погрозами США.

У статті, опублікованій північнокорейськими державними ЗМІ, Путін похвалив "товариша" Кіма і пообіцяв "спільно протистояти незаконним одностороннім обмеженням", розвивати торгівлю і зміцнювати безпеку в усій Євразії.

"Вашингтон, відмовляючись виконувати раніше досягнуті домовленості, постійно висуває нові, дедалі жорсткіші та вочевидь неприйнятніші вимоги", — заявив Путін у статті, надрукованій на першій шпальті північнокорейської газети "Нодон Сінмун", рупора керівної Трудової партії.

"Росія завжди підтримувала і буде підтримувати КНДР і героїчний корейський народ у їхньому протистоянні підступному, небезпечному й агресивному ворогу", — процитували Путіна в матеріалі.

Путін і Кім Чен Ин на космодромі в Амурській області Фото: ТАСС

Путін зазначив, що Радянський Союз першим визнав Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР), засновану дідом Кіма, Кім Ір Сеном, менш ніж за два роки до Корейської війни 1950 року.

Державні ЗМІ Північної Кореї також опублікували статті, що вихваляють Росію і підтримують її військові операції в Україні, називаючи їх "священною війною всіх громадян Росії".

Державний візит Путіна відбувся на тлі звинувачень США в тому, що Північна Корея поставила в Росію "десятки балістичних ракет і понад 11 000 контейнерів з боєприпасами" для використання в Україні. Південна Корея, вірний союзник США, висловила аналогічні побоювання.

Москва і Пхеньян заперечують постачання зброї, але пообіцяли зміцнювати військові зв'язки, можливо, включно зі спільними навчаннями.

У березні Росія наклала вето на щорічне продовження складу групи експертів, які спостерігають за дотриманням давніх санкцій ООН проти Північної Кореї через її програми ядерної зброї та балістичних ракет.

Що Путін робитиме в КНДР

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Росія і Північна Корея можуть підписати під час візиту угоду про партнерство, яка включатиме питання безпеки.

За його словами, угода не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, але "намітить перспективи подальшої співпраці".

Візит включатиме бесіди віч-на-віч між двома лідерами, а також гала-концерт, державний прийом, почесну варту, підписання документів і заяву для ЗМІ.

До складу делегації, окрім самого Путіна, увійшли також міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністри природних ресурсів, охорони здоров'я і транспорту, керівники Російського космічного агентства і його залізниць, а також уповноважений Путіна з енергетики віцепрем'єр Олександр Новак.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН за свої балістичні ракети і ядерні програми з 2006 року, і з роками ці заходи посилювалися. У Раді Безпеки виникли розбіжності з приводу того, як вчинити з Пхеньяном.

Росія і Китай заявляють, що додаткові санкції не допоможуть, і що спільні військові навчання США і Південної Кореї просто провокують Пхеньян. Два роки тому вони наклали вето на ініціативу США запровадити додаткові санкції ООН проти Північної Кореї у зв'язку з відновленням нею запусків балістичних ракет.

Вашингтон і його азіатські союзники звинувачують Пекін і Москву в тому, що вони надають сміливості Північній Кореї, захищаючи її від нових санкцій. Після Північної Кореї Путін 19-20 червня відвідає В'єтнам.

Нагадаємо, під час підготовки візиту Путіна до КНДР, група військових Північної Кореї в демілітаризованій зоні підірвалися на мінах. Зазначається, що солдати КНДР перетнули військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, але були змушені відступити після попереджувальних пострілів і попереджень з боку південнокорейських військ. Вони встановлювали міни в тих місцях на кордоні, де північнокорейські громадяни найчастіше намагаються втекти в Південну Корею.