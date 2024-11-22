Россия нефтью рассчитывается с КНДР за предоставленных для боев в Украине солдат, — BBC

По словам аналитиков, для России объемы поставленной нефти в Северную Корею не являются большими, однако в российском МИДе так и не ответили на запросы журналистов.

С марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, таким образом рассчитываясь с Пхеньяном за предоставленные боеприпасы и северокорейских солдат. Об этом пишет BBC со ссылкой на британский исследовательский центр Open Source Centre.

"Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказали BBC, что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает России воевать с Украиной", — говорится в материале.

Анализ спутниковых снимков показывает, что за последние восемь месяцев более 12 северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами.

Снимки танкеров в море показывают, что в Россию они шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний — 5 ноября.

"Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции", — заявил старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

Журналисты напомнили, что Северная Корея находится под санкциями ООН и ей запрещено закупать более 500 тысяч баррелей нефти в год.

"Миллион баррелей (56 тысяч тонн), о котором говорит Open Source Centre — это для России совсем небольшой объем: по официальным данным, она за одни сутки сутки добывает почти в десять раз больше", — говорится в статье.

Министерство иностранных дел России на просьбу BBC прокомментировать выводы Open Source Centre не ответило.

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