Среди военных КНДР в Курской области есть первые потери, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, солдаты из Северной Кореи уже участвовали в боевых действиях против ВСУ. Теперь Киев ведет работу со странами, которые "тихо" отреагировали на военное сотрудничество России и КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ в Курской области, уже есть потери. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Будапеште по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште на пресс-конференции в Будапеште

Президент отметил, что сейчас в Курской области России сосредоточено около 11 000 военных из КНДР.

"Часть из них уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Есть уже потери, это факт", — заявил глава государства.

Президент уточнил, что есть страны, которые отреагировали на это громко, есть страны которые отреагировали, "но тихо" и которые не отреагировали вообще. Украина ведет работу со странами, которые "тихо" отреагировали на военное сотрудничество России и КНДР.

Он отметил, что это эскалация, ведь третья страна втянута в войну против Украины. И он считает, что если быть последовательными, то многие лидеры говорили о том, что открыть для Украины возможность применения дальнобойного оружия.

"Я считаю, что это тот момент, когда надо это сделать", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский в Будапеште Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины отметил, что Россия может привлечь еще больше военных из КНДР, если не будет решительной реакции Запада.

"Мы предупреждаем и считаем, что следующий шаг, если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление, может быть гораздо большее использование северокорейского контингента", — сказал Зеленский.

Что известно о солдатах КНДР в России

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что КНДР уже не просто поставляет РФ оружие, но и передает своих военных на усиление российской армии. Также корейцев из КНДР привлекают к работе на заводах в России.

Солдаты КНДР в России Фото: Spravdi

По данным ГУР, россияне могут привлечь к войне в Украине около 11 тысяч северокорейских наемников в ноябре. Впоследствии Кирилл Буданов уточнил, что их Кремль перебросит в Курскую область уже в конце октября.

Известно, что россияне сформировали "особый бурятский батальон" из граждан КНДР. Также ходили слухи, что якобы 18 военнослужащих из Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей. Некоторое время западные партнеры Украины официально не подтверждали привлечение Россией воинов КНДР. Пока 23 октября в НАТО заявили о солдатах КНДР в России, а в Белом доме сказали, что в РФ отправили не менее 3000 северокорейских военных.

Фокус писал о том, что солдат из КНДР обучают на четырех полигонах в Приморском крае России. В КНДР родные военных, которые сейчас находятся в России, знают, что те за границей. Но уверены, что воевать они не будут.