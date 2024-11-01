Госсекретарь США раскрыл, сколько северокорейских солдат РФ перебросила в Курскую область

По словам госсекретаря США, те военные Северной Кореи, которых РФ перебросила в Курскую область, учатся осуществлять базовые пехотные операции, учатся на дронах и быть артиллеристами.

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Солдаты КНДР в количестве 8 000 человек были переброшены российским командованием в Курскую область, но пока они не принимали участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"По последним данным, до 8 тысяч из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", — сказал Блинкен.

Он уточнил, что общее количество солдат КНДР, которая сейчас находится на территории России, составляет 10 000 солдат.

Те северокорейские военные, которые уже передислоцированы в Курскую область, по словам Блинкена, проходят обучение на дронах. Их также готовят быть артиллеристами и осуществлять базовые пехотные операции, в том числе рытье окопов.

По словам госсекретаря США, все это свидетельствует о том, что РФ планирует привлечь войска КНДР в операциях на фронте.

Кроме того, Блинкен отметил, если северокорейские военнослужащие примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке российских боевых действий против Украины, то "они станут законными военными целями".

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский заявил, что полноценное вступление в боевые действия солдат КНДР состоится уже в ближайшие дни.

29 октября CNN сообщил, что незначительная группа военных из КНДР уже находится в Украине.