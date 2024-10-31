Солдаты КНДР из Украины "конечно, вернутся обратно в пакетах для тел", — посол США

Посол США в ООН Роберт Вуд советует Ким Чен Ыну дважды подумать, прежде чем отправлять военных в Украину. В Пентагоне ожидают, что еще несколько тысяч направят войска КНДР в Курскую область.

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США и Южная Корея признали КНДР отозвать своих солдат из рядов российских войск в Украине. По некоторым данным, северокорейские военные уже находятся в Украине для поддержки усилий ВС РФ. Об этом сообщает The Independent.

"Если северокорейские войска войдут в Украину для поддержки России, они определенно вернутся обратно в мешках. Поэтому я бы советовал руководителю Киму (председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну – ред.) дважды подумать, прежде чем прибегать к таким безрассудным и опасным действиям", — заявил Роберт Вуд, посол США в ООН.

Войска КНДР в Украине

Южная Корея и ее союзники отметили, что Северная Корея отправила в Россию не менее 11 000 солдат. Более 3 000 из них сейчас развернуты вблизи линии фронта в Украине, заявили в среду представители Южной Кореи.

По данным США, некоторые северокорейские солдаты уже находятся в Курской области. Дополнительные несколько тысяч направляются туда же, уточнили в Минобороны США.

Эти события происходят на фоне попыток украинского руководства мобилизовать еще 160 000 человек в ожидании изнурительной войны и замороженной зоны боев предстоящей зимой, отмечают журналисты.

Напомним, что кроме КНДР солдат в Украину могут отправить еще три страны, отметил бывший чиновник Госдепа США.

Также сообщалось, что В Южной Корее заявили, что Киев никогда не просил артиллерийские боеприпасы.