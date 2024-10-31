Солдати КНДР з України "звісно, повернуться назад у пакетах для тіл", — посол США

Посол США в ООН Роберт Вуд радить Кім Чен Ину двічі подумати, перш ніж відправляти військових в Україну. У Пентагоні очікують, що ще кілька тисяч військ КНДР направлять у Курську область.

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США і Південна Корея визнали, що КНДР має відкликати своїх солдатів з лав російських військ в Україні. За деякими даними, північнокорейські військові вже перебувають в Україні для підтримки зусиль ЗС РФ. Про це повідомляє The Independent.

"Якщо північнокорейські війська увійдуть в Україну для підтримки Росії, вони безумовно повернуться назад у мішках. Тому я б радив керівнику Кіму (голові Державної ради КНДР Кім Чен Ину. — Ред.) двічі подумати, перш ніж вдаватися до таких безрозсудних і небезпечних дій", — заявив Роберт Вуд, посол США в ООН.

Війська КНДР в Україні

Південна Корея та її союзники зазначили, що Північна Корея відправила в Росію щонайменше 11 000 солдатів. Понад 3 000 з них зараз розгорнуті поблизу лінії фронту в Україні, заявили в середу представники Південної Кореї.

За даними США, деякі північнокорейські солдати вже перебувають у Курській області. Додаткові кілька тисяч прямують туди ж, уточнили в Міноборони США.

Ці події відбуваються на тлі спроб українського керівництва мобілізувати ще 160 000 осіб в очікуванні виснажливої війни та замороженої зони боїв майбутньої зими, зазначають журналісти.

Нагадаємо, що крім КНДР солдатів в Україну можуть відправити ще три країни, зазначив колишній чиновник Держдепу США.

Також повідомлялося, що у Південній Кореї заявили, що Київ ніколи не просив артилерійські боєприпаси.