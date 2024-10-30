В Южной Корее заявили, что Украина никогда не просила у них артиллерийские снаряды

Решение о передаче снарядов должен был бы принять Совет национальной безопасности, а поставки боеприпасов могли бы проводиться как напрямую, так и через США, говорят в Офисе президента Южной Кореи.

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Украина никогда не просила у Южной Кореи артиллерийских снарядов. Об этом заявили в Офисе президента Южной Кореи, пишет издание пишет Newsis.

Ранее газета Dong-A Ilbo со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что Украина неоднократно просила Сеул предоставить 155-мм артиллерийские снаряды. Как пишет издание, это решение должен был бы принять Совет национальной безопасности, а поставки боеприпасов могли бы проводиться как напрямую, так и через США.

Впрочем, представитель Офиса президента Южной Кореи заявил, что подобных просьб от Украины не поступало.

"Существует несколько калибров артиллерийских снарядов, включая 105 мм и 155 мм, и Украина никогда не просила нас об артиллерийской поддержке. Неправильно говорить, что сейчас мы обсуждаем поставки в Украину 155-мм артиллерийских снарядов напрямую", — сказал он.

Также чиновник Офиса президента сказал Корея готова обсудить сотрудничество с Украиной из-за привлечения солдат КНДР к войне против Украины.

"Украина сказала, что они пришлют специального посланника как можно скорее, и я думаю, что обсуждение планов по направлению специального посланника начнется в течение этой недели", — сказал он.

Напомним, что 28 октября сообщалось, что бывшие северокорейские бойцы обратились с этим предложением к украинскому президенту. Они заявили, что готова использовать свои внутренние знания военной культуры КНДР, чтобы разрушить политику наемничества Северной Кореи.