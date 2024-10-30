В Південній Кореї заявили, що Україна ніколи не просила в них артилерійські снаряди

Рішення про передавання снарядів повинна була б ухвалити Рада національної безпеки, а постачання боєприпасів могло б проводитися як напряму, так і через США, кажуть в Офісі президента Південної Кореї.

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Україна ніколи не просила у Південної Кореї артилерійських снарядів. Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї, пише видання пише Newsis.

Раніше газета Dong-A Ilbo з посиланням на неназваного урядовця повідомила, що Україна неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди. Як пише видання, це рішення повинна була б ухвалити Рада національної безпеки, а постачання боєприпасів могло б проводитися як напряму, так і через США.

Втім, представник Офісу президента Південної Кореї заявив, що подібних прохань від України не надходило.

"Існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 мм і 155 мм, і Україна ніколи не просила нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів напряму", — сказав він.

Також чиновник Офісу президента сказав Корея готова обговорити співпрацю з Україною через залучення солдатів КНДР до війни проти України.

"Україна сказала, що вони надішлють спеціального посланця якомога швидше, і я думаю, що обговорення планів щодо направлення спеціального посланця почнеться протягом цього тижня", — сказав він.

Нагадаємо, що 28 жовтня повідомлялося, що колишні північнокорейські бійці звернулися з цією пропозицією до українського президента. Вони заявили, що готові використати свої внутрішні знання військової культури КНДР, щоб зруйнувати політику найманства Північної Кореї.