Держсекретар США розкрив, скільки північнокорейських солдатів РФ перекинула в Курську область

За словами Ентоні Блінкена, ті військові Північної Кореї, яких РФ перекинула в Курську область, вчаться здійснювати базові піхотні операції, навчаються на дронах та бути артилеристами.

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Солдати КНДР у кількості 8 000 осіб були перекинути російським командуванням в Курську область, але поки вони не брали участі у бойових діях проти Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями", — сказав Блінкен.

Він уточнив, що загальна кількість солдатів КНДР, яка наразі перебуває на території Росії, становить 10 000 солдатів.

Ті північнокорейські військові, які вже передислоковані в Курську область, за словами Блінкена, проходять навчання на дронах. Їх також готують бути артилеристами та здійснювати базові піхотні операції, у тому числі риття окопів.

За словами держсекретаря США, все це свідчить про те, що РФ планує залучити війська КНДР в операціях на фронті.

Крім того, Блінкен наголосив, якщо північнокорейські військовослужбовці візьмуть участь у бойових діях чи операціях з підтримки російських бойових дій проти України, то "вони стануть законними військовими цілями".

Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський заявив, що повноцінний вступ у бойові дії солдат КНДР відбудеться вже найближчими днями.

29 жовтня CNN повідомив, що незначна група військових з КНДР вже перебуває в Україні.