Бойцов КНДР в РФ готовят на четырех полигонах: точные координаты (карта)

По информации расследователей проекта evocation.info, Россия готовит около 15 тысяч солдат, переброшенных из КНДР.

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Россияне готовят солдат из Северной Кореи к войне против Украины на полигонах Восточного военного округа. Локации находятся в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области страны-агрессора. Солдат КНДР в РФ тренируют неподалеку от границы с Северной Кореей. Местоположение полигонов установил проект evocation.info.

Солдат КНДР тренируют на четырех полигонах в России Фото: evocation.info

Установлено, что россияне готовят северокорейских наемников на четырех полигонах:

полигон "Князе-Волконский", Хабаровский край (48.608100, 135.673728);

полигон "Сергеевский", Приморский край (44.220092, 131.664142);

полигон "Барановский", Приморский край (43.708367, 132.036047);

полигон "Екатеринославский", Амурская область (50.291588, 129.086402).

Вероятно, РФ до конца 2024 года намерена подготовить около 15 тысяч военнослужащих КНДР. Коммуникация между офицерами, инструкторами и корейскими военными происходит с помощью переводчиков.

"Также известно, что российским солдатам в Курской области запретили публиковать в соцсетях информацию о северокорейских военных", — добавили авторы расследования.

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать за Россию, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере примерно 2 000 долларов США. Москва также будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, некоторые военные технологии, а также, возможно, ей придется помочь Пхеньяну в случае боевых действий на Корейском полуострове.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в КНДР знают об отправке военных в Россию и их возможном участии в войне против Украины. Несмотря на все попытки режима Ким Чен Ына пресечь распространение слухов, об переброске войск в РФ там узнали. Но родственники солдат уверены, что воевать они не будут.