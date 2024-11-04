Бійців КНДР у РФ готують на чотирьох полігонах: точні координати (карта)

За інформацією розслідувачів проєкту evocation.info, Росія готує близько 15 тисяч солдатів, перекинутих із КНДР.

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Росіяни готують солдатів із Північної Кореї до війни проти України на полігонах Східного військового округу. Локації розташовані в Хабаровському і Приморському краї, а також в Амурській області країни-агресора. Солдатів КНДР у РФ тренують неподалік від кордону з Північною Кореєю. Місцерозташування полігонів встановив проєкт evocation.info.

Солдатів КНДР тренують на чотирьох полігонах у Росії Фото: evocation.info

Встановлено, що росіяни готують північнокорейських найманців на чотирьох полігонах:

полігон "Князе-Волконський", Хабаровський край (48.608100, 135.673728);

полігон "Сергіївський", Приморський край (44.220092, 131.664142);

полігон "Барановський", Приморський край (43.708367, 132.036047);

полігон "Катеринославський", Амурська область (50.291588, 129.086402).

Ймовірно, РФ до кінця 2024 року має намір підготувати близько 15 тисяч військовослужбовців КНДР. Комунікація між офіцерами, інструкторами та корейськими військовими відбувається за допомогою перекладачів.

"Також відомо, що російським солдатам у Курській області заборонили публікувати в соцмережах інформацію про північнокорейських військових", — додали автори розслідування.

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати за Росію, виплачуватимуть щомісячну зарплату в розмірі приблизно 2 000 доларів США. Москва також постачатиме в КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, деякі військові технології, а також, можливо, їй доведеться допомогти Пхеньяну в разі бойових дій на Корейському півострові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в КНДР знають про відправку військових до Росії та їхню можливу участь у війні проти України. Попри всі спроби режиму Кім Чен Ина припинити поширення чуток, про перекидання військ до РФ там дізналися. Але родичі солдатів упевнені, що воювати вони не будуть.