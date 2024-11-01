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Воєнний фокус Російсько-українська війна КНДР передала військових Росії

Їстимуть сир, а не воюватимуть: що в КНДР кажуть про відправлення солдатів на війну в Україні

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Фото: KCNA | Ілюстративне фото: солдати КНДР на параді

Відправлення військових із Північної Кореї до Росії приховати не вдалося. Але батьки вважають, що їм не доведеться вступати в бій.

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Батьки солдатів із КНДР, яких перекинули в РФ, знають, де перебувають їхні сини, але впевнені, що їм не доведеться вступати в бій. У Північній Кореї сподіваються, що військових армії Кім Чена Ина нагодують молоком і сиром і залишать у тилу. Про це пише японське видання Asia Press.

Війська КНДР у Росії

Журналісти Asia Press встановлюють контакт із джерелами в КНДР, доставляючи китайські мобільні телефони в Північну Корею. Про те, що кілька тисяч військових з Північної Кореї були перекинуті в Курську область РФ і, можливо, вже встигли взяти участь у військових діях в Україні, повідомили розвідки Південної Кореї та України, а також уряди Великої Британії, США і Японії. Уряди Північної Кореї та Росії, які спочатку не визнавали відправлення військ, також перестали заперечувати це. Навіть у КНДР, де існує суворий контроль над новинами, інформація про введення корейських військ у РФ поступово поширюється.

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Російський поїзд на кордоні КНДР і РФ
Фото: Asia Press

Також їм вдалося зробити кілька фото з китайського кордону. На одному зі знімків, зроблених на кордоні Росії та Північної Кореї, видно, що там знаходилося кілька російських залізничних вагонів. Були також вантажні автомобілі, вкриті зеленими тентами. І було видно розтяжку з гаслом "До нової перемоги!". Також можна побачити резервуари, які, судячи з усього, використовуються для зберігання нафти, привезеної з Росії.

Що в КНДР знають про війну в Україні

"18 жовтня Національна розвідувальна служба Південної Кореї розкрила інформацію про перекидання військ Північної Кореї в Росію. Наступного дня я запитав містера А., репортера з провінції Північний Хамген і члена Трудової партії Кореї, і він сказав: "Я поняття не маю. Я про таке не чув", — розповідає японський журналіст. Але зазначає, що загальне сприйняття північнокорейцями вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та інтенсивних бойових дій, що тривають донині, все ще неясне. Інше його джерело, містер Б. каже: "Більшість людей думають, що це не війна між країнами, а етнічний конфлікт з Україною, яка входила до складу колишнього Радянського Союзу, або громадянська війна в Росії".

Що саме відбувається на війні в Україні, жителям Північної Кореї невідомо. Але після першої розмови репортера з його джерелами, з'ясувалося, що чутки стали поступово поширюватися, незважаючи на сувору цензуру Кім Чен Ина.

25 жовтня містер С., репортер, який живе в провінції Рянган, сказав: "Я чув, що війська прямують до Росії. Кількість людей тут, які знають про це, також збільшується".

"Я запитав С. про поточну ситуацію: від кого ви почули інформацію про перекидання військ до Росії?" — розповідає журналіст.

"Почув від знайомого, чий син служить в армії. Цей знайомий відправляв своєму 22-річному синові 200-300 (близько 1500 грн — ред.) юанів через агента грошових переказів приблизно раз на два місяці. І він зв'язався з ним, щоб зупинити переказ і повідомив, що його сина відправили в Росію. Але зазначив, що це військова таємниця, тож він більше нічого не скаже", — розповів інсайдер із КНДР. Ситуація потребує пояснення.

Зараз чоловіки Північної Кореї служать в армії по 8 років (довше, залежно від типу військової служби). У Північній Кореї загальновідомо, що харчування там погане, за винятком деяких підрозділів, наприклад, пов'язаних із ракетами. Солдати нерідко страждають від недоїдання.

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Північнокорейський солдат зі своєю сім'єю
Фото: Asia Press

Батьки, які турбуються про своїх синів, залишають гроші з комісією в розмірі 10% підприємству, розташованому поруч із відділенням, де вони служать, щоб вони могли зайти і поїсти хліба або рисових коржів, залишаючи відділення. З початком пандемії коронавірусу 2020 року контроль над військовослужбовцями посилився, використання мобільних телефонів було заборонено, а у відпустку їх практично не відпускали.

Журналіст запитав у свого співрозмовника з КНДР, як батьки сприйняли відправлення сина в Росію і чи знають вони, що якщо він візьме участь у бою, то висока ймовірність, що він загине.

Батьки в КНДР упевнені, що їхні діти не воюватимуть

Виявилося, що батьки в КНДР упевнені, що їхніх синів не відправлять на поле бою.

"Я не думаю, що мій син піде в бій. Я думаю, що його відправлять на вартову службу в тилу. Проте я хвилююся за нього", — процитував інсайдер у КНДР своє джерело. Далі журналіст наводить свій діалог без купюр.

- Є ще батьки, які не знають, що їхнього сина-солдата відправляють до Росії?

- Напевно, багато хто не знає. Людей, які знають (про перекидання військ КНДР у Росію — ред.), поки що мало, а якщо і знають, то їх можуть покарати, якщо вони розкажуть іншим. Якщо пошириться інформація, що солдатів перекидають у РФ, усі батьки захочуть дізнатися, що з їхніми дітьми.

- Яка реакція тих, хто знає про перекидання військ до Росії?

- Якщо вас відправлять у Росію, ви не голодуватимете, бо можете їсти багато чого, наприклад, сир і молоко. Вони навіть не думають, що будуть воювати.

- Уряд Південної Кореї стверджує, що уряд Північної Кореї ізолює батьків солдатів, яких він відправляє в Росію, щоб запобігти поширенню інформації. Батьки солдатів не скаржаться?

- Що ви маєте на увазі під ізоляцією? Батьки навколо мене, чиїх синів відправили в Росію, не перебувають в ізоляції. Я хвилююся, але не можу сказати цього вголос. Я не знаю, що буде, якщо надійде повідомлення про смерть, але зараз лунають голоси тривоги і невдоволення.

Нагадаємо, Кім Чен Ин відвідав Далекий Схід Росії у вересні минулого року, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і проінспектував військові об'єкти і космічні бази. У червні цього року Путін відвідав Північну Корею і підписав "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство". Про це також широко повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї. Самі жителі КНДР сподіваються, що співпраця з РФ збільшить поставки пшениці та борошна, а також розраховують на потік туристів із Росії, що підніме економіку їхньої країни, яка перебуває в глибокій кризі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які високопоставлені генерали прибули в Росію з КНДР, щоб командувати солдатами. Серед них виявився генерал-полковник Кім Ен Бок, якого останнім часом часто бачили поруч із Кім Чен Ином.