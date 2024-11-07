Серед військових КНДР в Курській області є перші втрати, – Зеленський (відео)

За словами президента України, солдати із Північної Кореї вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Тепер Київ веде роботу з країнами, які "тихо" відреагували на військову співпрацю Росії та КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ у Курській області, вже є втрати. Про це президент України заявив на пресконференції в Будапешті за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті

Президент зазначив, що зараз у Курській області Росії зосереджено близько 11 000 військових із КНДР.

"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", – заявив глава держави.

Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували, "але тихо" і які не відреагували взагалі. Україна веде роботу з країнами, які "тихо" відреагували на військову співпрацю Росії та КНДР.

Він зауважив, що це ескалація, адже третя країна втягнута у війну проти України. І він вважає, що якщо бути послідовними, то багато лідерів говорили про те, що відкрити для України можливість застосування далекобійної зброї.

"Я вважаю, що це той момент, коли треба це зробити", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський в Будапешті Фото: Офис Президента Украины

Президент України зазначив, що Росія може залучити ще більше військових із КНДР, якщо не буде рішучої реакції Заходу.

"Ми попереджаємо і вважаємо, що наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск, може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту", – сказав Зеленський.

Що відомо про солдатів КНДР в Росії

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що КНДР вже не просто постачає РФ зброю, а й передає своїх військових на посилення російської армії. Також корейців із КНДР залучають до роботи на заводах у Росії.

Солдати КНДР в Росії Фото: Spravdi

За даними ГУР, росіяни можуть залучити до війни в Україні близько 11 тисяч північнокорейських найманців у листопаді. Згодом Кирило Буданов уточнив, що їх Кремль перекине в Курську область вже наприкінці жовтня.

Відомо, що росіяни сформували "особливий бурятський батальйон" із громадян КНДР. Також ходили чутки, що нібито 18 військовослужбовців із Північної Кореї вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей. Певний час західні партнери України офіційно не підтверджували залучення Росією вояків КНДР. Аж поки 23 жовтня у НАТО заявили про солдатів КНДР в Росії, а в Білому домі сказали, що у РФ відправили щонайменше 3000 північнокорейських військових.

Фокус писав про те, що солдат із КНДР навчають на чотирьох полігонах у Приморському краї Росії. У КНДР рідні військових, які нині перебувають у Росії, знають, що ті за кордоном. Але впевнені, що воювати вони не будуть.