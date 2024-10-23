Украина по шею в мировой войне: Буданов раскрыл детали сделки между КНДР и Россией

По данным ГУР, северокорейских бойцов собираются перебрасывать в Курскую область уже до конца месяца. Генерал Кирилл Буданов отметил, что у Украины есть партнеры, а у России есть союзники.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, сколько своих бойцов отправила в Россию КНДР и что получила взамен. Об этом говорится в материале The Economist от 22 октября.

Буданов рассказал, что северокорейские солдаты проходят обучение на четырех полигонах в Хабаровском крае и на дальнем востоке РФ. По его словам, в страну-агрессора были отправлены не менее 500 офицеров и три генерала из КНДР.

По данным разведки, 2600 военных из Северной Кореи планируют перебросить для боев в Курскую область России до конца октября. В то же время неназванный высокопоставленный чиновник НАТО не смог подтвердить эту информацию, отметив, что альянс еще не видит признаков "широкомасштабного" движения.

Кроме того, КНДР уже является крупным поставщиком оружия для РФ. Буданов сообщил, что поставки, которые начались еще в конце 2022 года, уже достигли темпов в 2,8 миллиона снарядов в год. Это лишь на 100 тысяч меньше объемов собственного производства в России.

С конца 2023 года Северная Корея передала ряд баллистических ракет и пусковые системы, которые обслуживаются северокорейскими экипажами. Собранные в основном из старых компонентов ракеты не могут похвастаться стабильными боевыми характеристиками. Однако враг регулярно применяет их для обстрелов, стремясь внести хаос в украинские города.

Генерал рассказал, что в обмен на личный состав и ракеты КНДР получила средства и новые технологии. РФ помогает союзнице обходить санкции и укрепить ядерный потенциал. В частности, по словам Буданова, Кремль передает Северной Корее некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

"У нас есть партнеры, у них есть союзники", — подчеркнул он.

Глава разведки предупредил, что Украина уже по шею в мировой войне. Однако, по его оценке, как и в первые дни Второй мировой войны, пока это "не все видят".

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов ранее спрогнозировал, что первые войска КНДР усилят врага на Курском направлении уже 23 октября.

В сети уже публиковали кадры с северокорейскими военными, направленными в Россию. В частности, одно из видео подтвердило присутствие иностранных солдат в Приморском крае.