Первые войска из КНДР могут прибыть в Курскую область 23 октября, — Буданов

Информация о прибытии в Курскую область военных из КНДР поступила в то время, когда Сеул рассматривает возможность отправки военных и вооружения в поддержку Украины.

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Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже 23 октября. Об этом сообщает со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова издание The War Zone.

"Завтра ждем первые подразделения на Курском направлении", — отметил он.

Пока неизвестно, какое количество военных прибудет в Курскую область. Также отсутствует информация об их оснащении.

Издание отмечает, что информация поступила в то время, когда Сеул рассматривает возможность отправки советников и тяжелого вооружения на Украину в ответ на развертывание Пхеньяном в России более 12 000 солдат. В целом в Южной Корее растет тревога относительно перемещения северокорейских войск в Россию. В Южной Корее отмечают, что такие действия КНДР представляют "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и являются "вопиющим нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН.

"Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, (Южная Корея) не будет стоять в стороне, а решительно отреагирует в сотрудничестве с международным сообществом", — заявил первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ.

Отмечается, что южнокорейские военные будут отправлены в Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейских спецподразделений. Группа будет состоять из военнослужащих из разведывательных подразделений, которые могли бы анализировать северокорейскую тактику боя или участвовать в допросах пленных северокорейцев.

Напомним, 18 октября стало известно, что КНДР приняла решение направить в Россию для войны против Украины 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназа. Пхеньян решил развернуть четыре бригады, включая подразделение специального назначения.

Южная Корея отреагировала, отметив, что может вступить в российско-украинскую войну и направить в Украину военных и разведчиков. Сеул также может передать Киеву оружие для обороны и атаки.