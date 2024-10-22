Перші війська з КНДР можуть прибути у Курську область 23 жовтня, — Буданов

Інформація про прибуття до Курської області військових з КНДР надійшла в той час, коли Сеул розглядає можливість відправлення військових та озброєння на підтримку України.

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Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже 23 жовтня. Про це повідомляє з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова видання The War Zone.

"Завтра чекаємо на перші підрозділи на Курському напрямку", — зазначив він.

Наразі невідомо, яка кількість військових прибуде до Курської області. Також відсутня інформація про їхнє оснащення.

Видання зазначає, що інформація надійшла в той час, коли Сеул розглядає можливість відправлення радників та важкого озброєння на Україну у відповідь на розгортання Пхеньяном у Росії понад 12 000 солдатів. Загалом у Південній Кореї зростає тривога щодо переміщення північнокорейських військ до Росії. В Південній Кореї зазначають, що такі дії КНДР становлять "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти та є "кричущим порушенням" резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея) не стоятиме осторонь, а рішуче відреагує у співпраці з міжнародною спільнотою", — заявив перший заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе.

Зазначається, що південнокорейські військові будуть відправлені в Україну для моніторингу тактики та бойових можливостей північнокорейських спецпідрозділів. Група складатиметься з військовослужбовців із розвідувальних підрозділів, які могли б аналізувати північнокорейську тактику бою або брати участь у допитах полонених північнокорейців.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що КНДР ухвалила рішення направити в Росію для війни проти України 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецназу. Пхеньян вирішив розгорнути чотири бригади, включно з підрозділом спеціального призначення.

Південна Корея відреагувала, зазначивши, що може вступити у російсько-українську війну та направити в Україну військових та розвідників. Сеул також може передати Києву зброю для оборони та атаки.