Південна Корея планує направити своїх військових в Україну, — ЗМІ

За інформацією журналістів, країна планує відправити, в тому числі офіцерів розвідки та експертів з тактики противника. Вони будуть надавати послуги перекладачів, а також інформацію щодо військової тактики, доктрини та операцій КНДР.

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Південна Корея може вступити у російсько-українську війну та направити в Україну військових та розвідників. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на представника південнокорейської розвідки.

Журналісти зазначають, що уряд та військові Південної Кореї "розглядають план відправлення відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки (спеціалістів з Північної Кореї) та експертів з тактики противника" в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладача у випадку, якщо північнокорейські солдати потраплять в полон до українських військових. Також вони будуть надавати Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. Також Міністерство оборони Південної Кореї зазначило, що розгляне можливість постачання летальної зброї в Україну.

За інформацією видання, Росія не коментує використання північнокорейських солдатів у так званій "спеціальній військовій операції" проти України. Загалом розширення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією стало предметом взаємної стурбованості для Південної Кореї та НАТО.

"Уряд уважно стежить за ситуацією, залишаючись відкритим для різних можливостей. Необхідні наступні заходи будуть розглянуті та реалізовані", — також заявив представник міністерства оборони Чон Ха-кю.

Повідомлення Південної Кореї з'явилися після того, як ГУР Міноборони та західні розвідки повідомили, про відправку з КНДР до РФ кількох тисяч військовослужбовців для залучення їх до російсько-української війни. Також OSINT-аналітики з'ясували, що кілька тисяч північнокорейців дійсно перебувають на полігонах на Далекому Сході Росії.

За інформацією ЗМІ, серед тих військових можуть бути майже 2 тис. спецпризначенців КНДР, яких муштрували для боїв проти Південної Кореї. Однак аналітики США дали цим Силам спецоперацій лише п'ять балів з десяти.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що північнокорейських військових спершу відправлять у Курську область. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав суперечливими повідомлення про відправлення військових КНДР на "СВО".