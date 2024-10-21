"Наше суверенне право": у Путіна прокоментували відправлення бійців КНДР під Курськ

Дмитро Пєсков назвав суперечливою інформацію розвідки Південної Кореї та США щодо північнокорейських підрозділів, які прибули до Росії.

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КНДР є близьким сусідом РФ, тож Росія розвиває з ним відносини в усіх галузях. Про це в коментарі журналістам щодо перекидання бійців із Північної Кореї до Курської області повідомив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Він назвав суперечливими повідомлення про відправлення військових КНДР на так звану "СВО".

"Ми бачимо багато суперечливої ​​інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому багато суперечливої ​​інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися", — заявив він.

На прохання представників ЗМІ прокоментувати повідомлення про відправлення військових із КНДР для участі у війні проти України Пєсков заявив, що оскільки це питання стосується ведення так званої "СВО", то вони мають звернутися до Міноборони РФ.

"КНДР є нашим близьким сусідом, нашим партнером і ми розвиваємо наші відносини в усіх галузях, це наше суверенне право. Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми розвиватимемо це співробітництво і надалі", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 18 жовтня повідомлялося, що військові з Північної Кореї вже проходять навчання в РФ. Очевидці зафільмували, як вони строєм ідуть на полігон.

Також 18 жовтня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що для участі в бойових діях в Україні на сході Росії проходять підготовку близько 11 000 північнокорейських піхотинців.