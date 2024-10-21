"Наше суверенное право": у Путина прокомментировали отправку бойцов КНДР под Курск

Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию разведки Южной Кореи и США относительно северокорейских подразделений, прибывших в Россию.

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КНДР является близким соседом РФ, поэтому Россия развивает с ним отношения во всех областях. Об этом в комментарии журналистам относительно переброски бойцов из Северной Кореи в Курскую область сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Он назвал противоречивыми сообщения об отправке военных КНДР на так называемую "СВО".

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — заявил он.

На просьбу представителей СМИ прокомментировать сообщения об отправке военных из КНДР для участия в войне против Украины Песков заявил, что поскольку этот вопрос касается ведения так называемой "СВО", то они должны обратиться в Минобороны РФ.

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и в дальнейшем", — сказал Песков.

Напомним, что 18 октября сообщалось, что военные из Северной Кореи уже проходят учения в РФ. Очевидцы сняли, как они строем идут на полигон.

Также 18 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что для участия в боевых действиях в Украине на востоке России проходят подготовку около 11 000 северокорейских пехотинцев.