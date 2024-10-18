В Южной Корее подтвердили отправку войск КНДР для войны в Украине, — Reuters

Пхеньян предоставил Москве четыре бригады, включая подразделение специального назначения. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель считает, что отправка войск Северной Кореей в Россию представляет серьезную угрозу безопасности для международного сообщества.

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КНДР приняла решение направить в Россию для войны против Украины 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным агентства, Пхеньян решил развернуть четыре бригады, включая подразделение специального назначения, и что переброска войск уже началась.

Отмечается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности с высшими должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Южная Корея считает, что отправка войск Северной Кореей в Россию представляет собой серьезную угрозу безопасности для международного сообщества, на которую Сеул отреагирует всеми доступными средствами.

"Участники… сошлись во мнении, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи России и Северной Кореи вышли за рамки поставок военных грузов и перешли в реальную отправку войск, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — говорится в заявлении.

Напомним, что 18 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что для участия в боевых действиях в Украине на востоке России проходят подготовку около 11 000 северокорейских пехотинцев.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын предоставил России не только оружие, но и людей. Таким образом российский лидер Владимир Путин фактически привлек КНДР к войне против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде 16 октября, во время презентации "плана победы" народным депутатам.