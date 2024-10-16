Северная Корея передает Путину не только оружие, но и людей для войны, — Зеленский (видео)
Украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей, заявил президент Владимир Зеленский. Это и работники для заводов, и личный состав для армии.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын предоставил России не только оружие, но и людей. Таким образом российский лидер Владимир Путин фактически привлек КНДР к войне против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде во время презентации "плана победы" народным депутатам.
Украинская разведка, подчеркнул глава государства, фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.Важно
"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа", — отметил Зеленский, пояснив, что вместо убитых на войне россиян северокорейские граждане работают на заводах в РФ.
Также они являются и личным составом для российской армии.
"Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 16 октября Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады Украины представил народным депутатам "план победы". Он состоит из пяти основных пунктов и трех тайных дополнений.
На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "план победы" украинского президента Владимира Зеленского якобы продолжает план США о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам представителя Кремля, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.