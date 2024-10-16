По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.

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"План победы" украинского президента Владимира Зеленского продолжает план США о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское меди "Смотри".

"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, этот тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом", — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.

"Какого-то иного плана там нет. Там может быть план, который может быть действительно мирным — это осознание "киевским режимом" бесперспективности той политики, которую они проводят и, скажем так, протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет," — резюмировал Песков.

"План победы" Зеленского

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил "план победы" в стенах Верховной Рады. План состоит из пяти пунктов и трех тайных вложений.

По словам президента, данный документ позволит Украине завершить войну не позже 2025 года. Фокус детально описал "план победы".