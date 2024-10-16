Зеленский покажет план победы Верховной Раде: СМИ узнали 5 пунктов и 3 секретных дополнения

По словам журналистов, план, который глава государства будет представлять депутатам и народу, состоит из пяти пунктов и трех приложений. Так, 2 пункта будут военными, а остальные – геополитический, экономический и военно-политический. При этом последний пункт будет реализоваться уже в послевоенном будущем.

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Уже в среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады. Он представит план победы, с которым уже несколько недель знакомит международных партнеров. С некоторыми подробностями плана ознакомились журналисты "Главкома".

Отмечается, что о дате выступления президента, которое бывает в парламенте только "по большим праздникам", было сообщено заранее, хотя обычно "из соображений безопасности" даже время обычных заседаний Верховной Рады скрыто.

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Зеленский представит план победы Украины в Верховной Раде, — советник руководителя ОП

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, что основные акценты уже понятны, однако Зеленский добавит деталей, которые будут говорить, что это за программа принуждения России к миру.

Подоляк заявил, что план победы предусматривает запрос на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. А также разрешение на использование этих ракет для поражения военных объектов в глубине России. Однако этот пункт пока не находит отклика у западных элит.

Источники, приближенные к президенту, заявили журналистам, что план, который глава государства будет представлять депутатам и народу, состоит из пяти пунктов и трех приложений. Так, 2 пункта будут военными, а остальные – геополитический, экономический и военно-политический. При этом последний пункт будет реализоваться уже в послевоенном будущем.

Что касается дополнений, как сообщил портал, то они секретные. Однако известно, что два из них – военные, а одно касается экономики.

При этом, как говорится в материале, с приложениями ознакомлены США, Британия, Франция, Италия и Германия.

По словам журналистов, Офис президента планирует использовать появление президента в парламенте более широко, чем просто отчет перед депутатами. Так, Зеленский будет обращаться через Верховную Раду к украинскому народу. Он хочет объяснить ему дальнейшую стратегию Украины в войне.

Журналисты отметили, что презентация пройдет не на очень удачном фоне. Так, в этом месяце должно было состояться ключевое заседание в формате "Рамштайн" с участием американского президента Джо Байдена, однако из-за выборов и урагана в Штатах оно было перенесено на неопределенный срок. При этом на заседании Украина и партнеры должны были определить общие шаги и видение усиления давления на РФ.

Как на анонс выступления Зеленского отреагировали народные депутаты

По словам журналистов, оппозиция уже высказала претензии. Так, оппоненты Зеленского недовольны тем, что президент объявляет свой план перед украинским парламентом по окончательному принципу, когда его основные пункты "перемололи" в западных СМИ.

В "Европейской солидарности", как сообщается, возмущены отношением ОП к парламенту. Депутатам не нравится, что президент вообще не общается с парламентариями, и даже тем, как им сообщили о запланированном внеочередном заседании.

"Сам факт, что президент представит этот план украинскому парламенту – это хорошо. С этого, вероятно, нужно было начать, но лучше поздно, чем никогда", — заявил депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что о запланированном внеочередном заседании и выступлении на нем президента депутаты узнали вообще от внештатного советника главы ОП Сергея Лещенко.

При этом, как сообщается, в "Батькивщине" не видят ничего удивительного ни в назначении внеочередного заседания, ни в том, что президент сначала презентовал свой план Западу, а потом уже парламентариям.

Народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук отмечает, что очень хотел услышать что-то содержательное и конкретное, что действительно выглядело бы как план действий Украины.

Журналисты отметили, что "Слуги народа" комментируют предстоящее заседание очень осторожно. Да, Мария Мезенцева вообще отказалась от комментария "по соображениям безопасности", а Богдан Яременко уверял "Главком", что вообще не знает, что завтра должно состояться заседание.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленский и СНБО не запрещали переговоры с Россией. Указ президента Украины запрещает переговоры лишь с Владимиром Путиным, а не с Россией вообще. Первым делом после долгого молчания россиянам могут вручить план победы Киева.