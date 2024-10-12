"Касается только Путина": Зеленский и СНБО не запрещали переговоры с Россией, – Ермак (видео)

Указ президента Украины запрещает переговоры лишь с Владимиром Путиным, а не с Россией вообще. Первым делом после долгого молчания россиянам могут вручить план победы Киева.

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Президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны Украины не запрещали переговоры с Россией. Запрет касался лишь диалога с Владимиром Путиным, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире единого телемарафона.

"Решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна: когда будет готов план [победы Украины], на втором саммите мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план", — заявил глава Офиса.

Указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным подписан 30 сентября 2022 года, документ закрепляет соответствующее решение СНБО.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в первом пункте.

Путин призывал власти Украины отменить указ Зеленского о запрете любых переговоров с РФ. Зеленский на Саммите Крымской платформы в сентябре 2024 года говорил, что для переговоров с РФ нужны специальные полномочия, которых пока нет ни у кого.

Напомним, Зеленский обещал, что формула мира будет готова в ноябре 2024 года. В ней изложат справедливое завершение войны, план уже представили в США.

В Украине также хотят организовать второй Саммит мира до конца 2024 года c участием России. Прямые двусторонние переговоры с Москвой на встрече исключены.