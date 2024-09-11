Для разговора нужны полномочия: Зеленский высказался о возможных переговорах с РФ (видео)

По словам Президента Украины, сейчас настоящий мир не может иметь альтернатив, и для такой позиции есть две причины.

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Для переговоров с россиянами нужны специальные полномочия, которых пока нет ни у кого. Об этом на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно разговора с россиянами. Чтобы разговаривать с россиянами, должен кто-то иметь полномочия. Я лично никому полномочия такие не предоставлял", — отметил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что пока в российском плену находятся украинцы, а часть территорий остается под российской оккупацией, настоящий мир не может иметь альтернатив.

На этой же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что важно представить ко второму саммиту мира план победы Украины. Именно он позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны. Глава украинского государства намерен сначала обсудить этот план с президентом США Джо Байденом — все дело в том, что документ зависит от объема помощи Соединенных Штатов.

Сам же президент отметил, что на следующий Саммит мира будут приглашены и представители РФ. По словам Владимира Зеленского, чем больше стран присоединятся, тем более глубоко будут понимать детально этот план".

Накануне в СМИ обнародовали фрагменты "плана победы" Зеленского. Он предусматривает проведение прорыва в Курской области; "обмен территориями" (РФ должна вернуть оккупированные территории, а Украина должна выйти из-под Курска); решение экономических вопросов и вопросов безопасности и детализация мер со стороны России для прекращения войны.