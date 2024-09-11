Для розмови потрібні повноваження: Зеленський висловився про можливі перемовини з РФ (відео)

За словами Президента України, наразі справжній мир не може мати альтернатив, і для такої позиції є дві причини.

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Для переговорів з росіянами потрібні спеціальні повноваження, яких наразі немає ні в кого. Про це на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи розповів президент України Володимир Зеленський.

"Щодо розмови з росіянами. Щоб розмовляти з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто нікому повноваження такі не надавав", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що допоки в російському полоні знаходяться українці, а частина територій залишається під російською окупацією, справжній мир не може мати альтернатив.

На цій же пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що важливо презентувати до другого саміту миру план перемоги України. Саме він дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни. Голова української держави має намір спочатку обговорити цей план з президентом США Джо Байденом — вся річ у тім, що документ залежить від обсягу допомоги Сполучених Штатів.

Сам же президент зазначив, що на наступний Саміт миру будуть запрошені й представники РФ. За словами Володимира Зеленського, чим більше країн доєднаються, то більше глибоко розумітимуть детально цей план".

Напередодні у ЗМІ оприлюднили фрагменти "плану перемоги" Зеленського. Він передбачає проведення прориву в Курській області; "обмін територіями" (РФ повинна повернути окуповані території, а Україна має вийти з-під Курська); розв'язання економічних та безпекових питань та деталізація заходів з боку Росії для припинення війни.