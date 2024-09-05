На втором Саммите мира Украина предложит план окончания войны, — Зеленский

Украинский президент подтвердил, что на второй саммит будут приглашены и представители РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киев совместно с партнерами готовит к рассмотрению на следующем саммите мира детальный план окончания войны. В отличие от первого, на этот будет приглашены представители России. Об этом президент сказал в интервью NBC News.

"Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", — сказал украинский президент.

Интервью Зеленского NBC News

Зеленский отметил, что "чем больше стран присоединятся, тем больше будут глубоко понимать детально этот план".

По его словам, именно этот план будет предложен к рассмотрению на втором Саммите мира, и теперь на нем должны присутствовать представители страны-агрессора.

"Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", — сказал Зеленский.

На этот раз ситуация на поле боя изменилась: ВСУ контролируют значительную территорию в Курской области, а РФ удалось продвинуться в Донецкой области.

Напомним, первый Саммит мира состоялся 15-16 июня в Швейцарии. Он был инициирован Украиной. По его итогам было обнародовано совместное коммюнике об основах мира, которое сразу поддержали 80 стран и 4 организации. Другие страны постепенно продолжают приобщаться к этому коммюнике.

Основные тезисы документа:

участники подтвердили важность соблюдения международного права и резолюций ООН, призывающих к прекращению агрессии и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины;

ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины;

доступ к морским портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен;

все военнопленные должны быть освобождены, гражданские возвращены в Украину.

"Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", — говорится в документе.

Стоит отметить, что, выступая во Владивостоке, российский президент Владимир Путин заявил, что первоочередная цель ВС РФ — это "освобождение Донбасса". О Курской области он говорил довольно расплывчато, только заметив, что "священный долг ВС РФ сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан".