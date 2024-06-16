Участники саммита мира в Швейцарии подготовили итоговое коммюнике: основные тезисы

В документе говорится об уважении суверенитета Украины, недопустимости применения ядерного оружия, перехода Запорожской АЭС под контроль Киева и МАГАТЭ, а также освобождении военнопленных.

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В Швейцарии участники Глобального саммита мира подготовили совместное коммюнике, в котором осуждается продолжающаяся агрессия Российской Федерации и подчеркивается необходимость соблюдения международного права. Полный текст проекта опубликовало 16 июня агентство Reuters.

В документе говорится, что саммит был построен на основе предыдущих дискуссий, которые проводились на основе Формулы мира Украины и других мирных предложений, соответствующих международному праву, включая Устав ООН.

"Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает причинять масштабные человеческие страдания и разрушения, создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира", — подчеркнули участники саммита.

Основные положения коммюнике

Участники подтвердили важность соблюдения международного права и резолюций ООН, призывающих к прекращению агрессии и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание уделено безопасности использования ядерной энергии. Запорожская АЭС, которую сейчас контролирует Россия, должна работать "под полным суверенным контролем Украины" и МАГАТЭ. Кроме того, недопустимы любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины. Важным аспектом обсуждений стала продовольственная безопасность. Участники отметили, что свободное и безопасное торговое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях критически важны для глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, нападения на торговые корабли в портах и ​​на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы. Участники саммита призвали к немедленному освобождению всех военнопленных и возвращению незаконно депортированных украинских детей и гражданских лиц.

В документе также сказано, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами, однако в таком контексте Россия упомянута не была.

"Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", — сказано в заключение.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 июня заявил, что Россию не пригласили на Глобальный саммит, ведь если бы Москва была заинтересована в мире — то не было бы войны.